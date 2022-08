Ed Butler: „Există foarte puține locuri în care investitorii se pot refugia”

Piețele bursiere sunt în scădere, iar specialiștii susțin că pragul cel mai de jos nu a fost încă atins.

Tendința actuală pare să fie aceea de a se evita piețele, iar investitorii găsesc puține locuri în care să se refugieze.

„Tendința actuală pare să fie aceea de a se evita piețele. Investitorii neexperimentați intră în panică, iar piețele globale continuă să înregistreze scăderi constante”, explică Ed Butler, Popular Investor eToro.

Actualul context economic și geopolitic îngreunează investițiile și creșterile din piață. În același timp, investitorii, mai ales cei cu o experiență mai mica, care au intrat în piața de tranzacționare în urma boom-ului de lichiditate adus de pandemie, au început să intre în panică, iar trendul de pe piețele bursiere este în scădere. În plus, analiștii estimează că piața mai are de suferit și nu se întrevede încă o revenire a pieței. Totuși, Ed Butler, investitor cu experiență pe platforma eToro, consider că odată ce această tendință de scădere va atinge punctul culminant, vom asista la o revenire la activele mai speculative, cum ar fi acțiunile de tehnologie, cu creștere rapidă, criptoactivele și NFT-urile. Acesta ne-a vorbit într-un interviu despre cum arată astăzi tranzacționarea.

În ce măsură au schimbat platformele de tranzacționare piața investițiilor?

Apariția platformelor de tranzacționare a făcut inevitabil ca piețele să fie mai accesibile ca niciodată. Totuși, a modificat în mod dramatic piețele globale? Nu chiar. La scară largă, majoritatea volumului de tranzacționare este încă dominată de formatorii de piață și de fondurile instituționale de cumpărare, în ciuda creșterii volumului de tranzacționare cu amănuntul din ultimii ani. Cu toate acestea, disponibilitatea platformelor de tranzacționare a avut un efect profund asupra sectoarelor și activelor individuale. Printre exemplele recente evidente se numără GameStop, AMC și Nokia, unde democratizarea finanțelor a propulsat prețurile la niveluri stratosferice. Totuși, chiar și înainte de aceasta, ascensiunea criptoactivelor a depins de capacitatea oamenilor din întreaga lume de a avea acces la cumpărarea de monede, ceea ce este încă un fenomen relativ modern.

Care sunt astăzi activele în trend către care se îndreaptă investitorii?

Ce trebuie să aibă în vedere investiroii când își aleg o platformă de tranzacționare?

Se pot lua în considerare o serie de factori. Experiența de utilizare a platformei, activele disponibile, asistența pentru clienți, sistemele de protecție financiară, reglementările din țara de origine, funcționalitățile suplimentare, cum ar fi tranzacționarea prin copiere, securitatea financiară a platformei, instrumentele de tranzacționare, cum ar fi stop loss și disponibilitatea analizei tehnice și a cercetării, pentru a numi doar câteva dintre acestea. Ceea ce este cel mai important pentru fiecare investitor în parte ar trebui să fie prioritar, dar, în general, aș recomanda să se opteze pentru o platformă consacrată, cu o aplicație și un website ușor de utilizat.

Investițiile în tehnologie atrag cei mai mulți investitori în ultima perioadă. Credeți că va continua această tendință? Vedeți și un alt segment de active care vine din spate și atrage tot mai mulți investitori?

Tehnologia nu este doar o industrie în sine, ci este o industrie care are impact perturbator și asupra altor industrii. Companiile care nu adoptă tehnologia rămân în urmă. Nu mă surprinde faptul că acțiunile de tehnologie au realizat profituri substanțiale în ultimul deceniu. Alte sectoare din industria tehnologică vor ieși în evidență în mod natural pe măsură ce se dezvoltă, cum ar fi inteligența artificială, realitatea virtuală, biotehnologia, calculul cuantic, metaversul, vehiculele autonome etc. S-ar putea însă să vedem și noi industrii care să se dezvolte în ritm accelerat, cum ar fi sectorul energiei regenerabile, produsele de lifestyle, cum ar fi produsele vegane și sectoarele farmaceutice emergente, cum ar fi industriile de canabis medicinal și psilocibină.

În ce măsură crește interesul pentru popular investors versus investițiile pe cont propriu?

Copy Trading prin intermediul Popular Investors pe platforma eToro este o modalitate excelentă de a vă familiariza cu investițiile. Lumea financiară poate fi cu adevărat descurajantă, există atât de multă terminologie și tehnicalități. Cu toate acestea, utilizarea funcționalităților eToro, cum ar fi CopyTrading și portofoliile virtuale, reprezintă o modalitate excelentă de a te implica fără a fi nevoie să petreci ore, zile sau săptămâni încercând să faci singur toate cercetările. Investitorii Populari sunt, de asemenea, prezenți pentru a răspunde la întrebări și pentru a comunica tendințele pe care le văd pe piețe, astfel că, în timp, un investitor neexperimentat poate să devină mai încrezător înainte de a trece, poate, în cele din urmă, la propriile strategii de investiții.

