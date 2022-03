Bulgaria poate cere excepții de la orice sancțiuni ale UE asupra gazului și petrolului rusești

Bulgaria sprijină sancțiunile împotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa din Ucraina, dar probabil că va căuta o excepție pentru interzicerea importurilor rusești de gaze naturale și petrol.

Bulgaria este aproape complet dependentă de aprovizionarea cu gaze de la Gazprom din Rusia. Singura sa rafinărie de petrol, deținută de compania rusă LUKOIL furnizează peste 60% din combustibilul folosit în țară.

Bulgaria încearcă diversificarea aprovizionării cu gaze naturale

Statele Unite sunt dispuse să continue cu interzicerea importurilor de petrol rusesc în Statele Unite fără participarea aliaților din Europa, au declarat luni pentru Reuters două persoane familiare cu chestiunea.

Germania, cel mai mare cumpărător de țiței rusesc, a respins planurile de a interzice importurile de energie, o poziție susținută de Petkov. Bulgaria lucrează pentru a-și diversifica aprovizionarea cu gaze naturale și este în discuții pentru a importa cantități mai mari de gaz azer, în timp ce examinează opțiunile pentru gaze naturale lichefiate furnizate prin porturile grecești, a spus el.

”Bulgaria ar susține tot felul de măsuri, pentru că chiar suntem împotriva războiului, dar acestea două (petrol și gaz), poate am cere o excepție… Nu avem alternative actuale în acest moment, suntem prea dependenți. Susținem pe deplin poporul ucrainean, am susținut primul pachet de sancțiuni, suntem chiar deschiși și pentru alte sancțiuni, doar aceste două sancțiuni, ne-ar fi foarte greu să le luăm ca economie și ca țară.” a spus Petkov într-un interviu pentru Reuters.

