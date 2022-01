Analiză pe piața criptomonedelor

Bitcoin se menține pe primul loc, pozițiile deținute crescând cu 223% de la an la an. Monede mai mici precum TRON, IOTA și Stellar înregistrează o creștere de peste 400%, în timp ce boom-ul DeFi captează atenția investitorilor.

Investitorii individuali și-au reafirmat încrederea în bitcoin după un an 2021 spectaculos, arată noile date eToro.

Clasamentul criptoactivelor eToro pe anul 2021 arată că bitcoin a înregistrat o creștere de 223% a numărului de poziții deținute pe platformă de la an la an. Bitcoin are cele mai multe poziții deținute de către utilizatorii eToro la nivel global, urmat de Cardano, Ether și Dogecoin.

Dintre monedele mai mici, TRON a avut cea mai bună performanță, cu o creștere de 661% de la an la an a numărului de poziții deținute, în timp ce IOTA a crescut cu 514%, iar Stellar cu 468%.

Dogecoin și Shiba, deși sunt „noi” pe platforma eToro, au intrat amândouă în top 10 cele mai deținute poziții, ocupând locurile 4, respectiv 7.

Simon Peters, analist în domeniul criptoactivelor al platformei de investiții eToro, a comentat: „2021 a fost un an important pentru criptoactive, bitcoin și ether atingând maxime istorice în mai multe rânduri. De la adoptarea sa ca mijloc de plată legal de către El Salvador, până la sosirea ETF-urilor și adoptarea instituțională, bitcoin este acum ferm ancorat în universul investițiilor.”

Clasamentul global al criptoactivelor eToro 2021 Criptoactive Top 2021 Top 2020 Schimbare Bitcoin (BTC) 1 1 Nicio schimbare Cardano (ADA) 2 4 Creștere 2 poziții Ether (ETH) 3 3 Nicio schimbare Dogecoin (DOGE) 4 NOU NOU XRP (XRP) 5 2 Scădere 3 poziții TRON (TRX) 6 7 Creștere 1 poziție Shiba (SHIB) 7 NOU NOU Stellar (XLM) 8 6 Scădere 2 poziții IOTA (MIOTA) 9 9 Nicio schimbare Litecoin (LTC) 10 5 Scădere 5 poziții

Sursă: eToro, 31 decembrie 2021



Investitorii cumpără criptoactive DeFi pe măsură ce metaversul se dezvoltă



Dincolo de top 10, investitorii de pe platforma eToro au început să achiziționeze noi criptoactive, odată cu apariția boom-ului financiar descentralizat (DeFi). Decentraland (MANA), Solana (SOL) și Chainlink (LINK) au început anul ca token-uri noi pe platformă, dar toate au ajuns în top 20.

MANA a urcat vertiginos în ultimul trimestru al anului, devenind a 13-a cea mai deținută poziție. Creșterea criptoactivului este o dovadă a conștientizării mult mai mari a importanței tehnologice a metaversului, în special odată cu recenta schimbare de marcă a Facebook în Meta.

Peters a adăugat: „DeFi a apărut brusc pe scena investițiilor în 2021. Deși multe proiecte sunt în derulare de ceva timp, anul trecut a fost cu adevărat momentul în care un număr tot mai mare de investitori au îmbrățișat DeFi. Având în vedere că proiectele descentralizate sunt dornice să le ofere deținătorilor de token-uri o participare la decizii, investitorii au astfel acum mai mult ca oricând un cuvânt de spus în ce privește guvernanța și recompensele. Cu tendințe precum Web 3.0 și metaverse care nu vor face decât să crească în 2022, ne așteptăm ca DeFi să meargă din ce în ce mai bine pe măsură ce se va integra mai mult în mainstream.”