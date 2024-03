Vastint România anunță începerea celei de-a doua faze a proiectului său imobiliar, Timpuri Noi Square, un proiect major de regenerare urbană pentru zona Timpuri Noi, marcând astfel un moment important în industria imobiliară din București, potrivit unui comunicat transmis RL.

După obținerea autorizațiilor necesare și finalizarea pregătirii fazei de construcție, faza doi a proiectului Timpuri Noi Square ia startul. Suprafața adițională a proiectului va totaliza 105.000 de metri pătrați de suprafață brută construită (GBA) și va include două noi clădiri de birouri ducând astfel la o dublare a spațiilor de birouri și comerciale disponibile în cadrul ansamblului Timpuri Noi Square.

”Suntem mândri și entuziasmați să marcăm această nouă etapă a proiectului Timpuri Noi Square. Ne aflăm în fața unei inițiative inovatoare – un proiect mixt de regenerare urbană de o importanță majoră. Faza a doua a proiectului Timpuri Noi Square va fi o premieră absolută, fiind primul proiect de clădiri de birouri aflat în construcție care renunță complet la utilizarea combustibililor fosili fiind proiectat și urmând a fi executat conform celor mai recente standarde nZEB și LEED. Pentru încălzirea clădirilor se vor folosi surse regenerabile, precum cei 1.700 de metri patrați de panouri fotovoltaice și 2 sisteme de pompe de căldură, unele de tip aer-apă ce vor fi montate pe terase și altele de tip sol-apă ce vor utiliza 200 de puțuri geotermale. Astfel, eliminăm complet folosirea gazelor. Ne-am propus să obținem pentru acest proiect cel mai înalt nivel de certificare verde, respectiv LEED Platinum, continuând astfel tradiția Vastint Romania de a promova durabilitatea în toate proiectele din portofoliu. Mai mult de atât, peste 1000 de persoane vor fi implicate în lucrările de construcție desfășurate la Timpuri Noi Square, Vastint Romania oferind astfel tot atatea locuri de muncă.”, declară Antoniu Panait, Managing Director Vastint România.

Lucrările de structură a fazei doi a proiectului Timpuri Noi Square vor fi executate de partenerii Vastint România, DESA ENGINEERING CONSTRUCTION, în timp ce supravegherea și gestionarea șantierului, împreună cu respectarea normelor în materie de Sănătate și Securitate la locul de muncă vor fi asigurate de experții Bureau Veritas.

„Bureau Veritas România, prin Departamentul de Construcții & Infrastructură, este onorat să sprijine Vastint în acest efort extraordinar care implică o abordare urbanistică inovatoare, cu impact și obiective durabile. Rolul nostru pe întreaga durată a proiectului este acela de a monitoriza și controla calitatea execuției tuturor lucrărilor și de a coordona întreaga activitate d.p.d.v. al Securității și Sănătății în Muncă. Astfel, Bureau Veritas România, prin specialiștii săi, se alătură Vastint având scopul comun de realizare a investiției la cele mai înalte standarde de calitate. ” declară Carlos Garza-Castillo, Director Executiv Bureau Veritas România

„Suntem recunoscatori Vastint Romania pentru increderea acordata in atribuirea contractului de executie a lucrarilor structurale pentru Faza a doua a proiectului Timpuri Noi Square. Suntem siguri ca este debutul unui parteneriat de succes.

Dorim sa ii asiguram de toata sustinerea DESA ENGINEERING CONSTRUCTION pentru realizarea obiectivului propus, la cele mai inalte standarde de calitate, cu respectarea riguroasa a proiectului tehnic si a reglementarilor tehnice in vigoare, a graficului de executie precum si a cerintelor de securitate si sanatate in munca.” declară Erkan Demirezen, Administrator DESA ENGINEERING CONSTRUCTION.

Înainte de dezvoltarea Timpuri Noi Square, până în 2017, zona nu a beneficiat de recunoașterea publică necesară, deși este unul dintre cele cinci centre urbane majore din centrul Bucureștiului și reprezintă una dintre piețele importante ale Capitalei.

În prezent, acest proiect arhitectural este integrat perfect în infrastructura orașului, fiind bine conectat atât la rețeaua de transport public, cât și la arterele rutiere principale. Situat într-o zonă dens populată, conceptul Timpuri Noi Square a avut un impact semnificativ în dezvoltarea rapidă a sectorului de servicii locale și în creșterea interesului pentru spații de birouri și locuințe. Mai mult, avantajul zonei este dat de prezența instituțiilor educaționale pornind de la creșe si până la prestigioase universități private. Acest aspect oferă locuitorilor și angajaților din zonă acces facil la o gamă diversă de opțiuni educaționale, contribuind la calitatea vieții și la atracția zonei pentru familiile și profesioniștii care își doresc să locuiască sau să lucreze într-un mediu urban dinamic și complet.

Vastint România este o companie de Real Estate care activează pe piața din România din 2008. Compania mai deține 2 proiecte de birouri premium, fiecare cu câte 3 clădiri, cu o suprafață închiriabilă totală de 95.257 mp. Noile planurile de dezvoltare ale Vastint România pentru faza a doua de dezvoltare a Timpuri Noi Square rotujnesc portofoliul închiriabil al companiei și îl aduc la 150.000 mp de spații de birouri și comerciale.

