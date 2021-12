România și-a îndeplinit toate obligațiile din PNRR pe anul 2021, susține ministrul Dan Vîlceanu după ultima ședință de Guvern a anului.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dan Vîlceanu, a declarat, joi, că s-au terminat discuțiile privind eventualele renegocieri ale PNRR.



„Astăzi este încă un moment în care Guvernul României dovedeşte că tratează cu maximă seriozitate şi asumat rolul activ şi important pe care îl avem în operaţionalizarea şi implementarea acţiunilor din PNRR. Cred că am depăşit momentele în care discutam despre renegocieri sau alte discuţii legate de PNRR şi dovedim astăzi, cred eu am dovedit şi până acum, dar şi astăzi cu atât mai mult că suntem concentraţi pe implementarea acestui program, care înseamnă reforme aşteptate de românii de 30 de ani şi investiţii foarte importante pentru fiecare dintre noi. Ceea ce este important este faptul că pentru jaloanele pe care le aveam de atins pentru decembrie 2021 am reuşit să atingem aceste jaloane. Toate jaloanele care au depins de Guvernul României”, a precizat ministrul Vîlceanu după ședința de Guvern.

