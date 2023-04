Reducerea cheltuielilor nu va afecta domeniile Sănătății și Educației și nici salariile, promite premierul Ciucă

Premierul Nicolae Ciucă a confirmat că Executivul pregătește măsuri de austeritate dar a promis că reducerea cheltuielilor nu va afecta domeniile Sănătății și Educației și nici salariile.

Premierul a făcut această declarație la începutul ședinței de Guvern de miercuri, 26 aprilie 2023.

„Consider că este absolut necesar şi responsabil să comunicăm tuturor cetăţenilor că prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem şi să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare. Am făcut specificaţiile necesare legate de domeniu şi anume: bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier şi alte cheltuieli care trebuie foarte bine gestionate, fără a ne atinge de serviciile medicale, de educaţie, fără a ne atinge de reducerea veniturilor salariaţilor şi asta doresc să fie cât se poate de clar înţeles de către toată lumea”, a precizat premierul Ciucă.

„Au fost adresate o serie de întrebări în vederea clarificării aspectelor fireşti şi chiar le consider foarte fireşti legate de acele discuţii privind cheltuielile publice. Cu toată responsabilitatea, aşa cum am făcut-o şi anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel şi anul acesta nu facem altceva decât să luăm acele măsuri prin care să asigurăm stabilitatea bugetară şi să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare”, a explicat șeful Executivului.

Reducerea cheltuielilor ar putea include o supraimpozitare

Măsurile de austeritate ar urma să fie reglementate printr-o Ordonanță de Urgență. Totuși, pe agenda ședinței de Guvern din 26 aprilie nu figura proiectul unei asemenea Ordonanțe. Decizia ar putea fi oficializată în cel mult o săptămână, deci într-o altă ședință de Guvern.

Veniturile care ar fi supraimpozitate sunt cele de peste 25.000 de lei brut pe lună. Plafonul de 25.000 de lei brut pe lună este salariul președintelui României. Chiar președintele Iohannis a confirmat, recent, că sunt multe persoane cu salarii mai mari ca al lui.

