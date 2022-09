Soluțiile Europei pentru criza de securitate energetică și cea climatică, analizate la București￼

Peste 60 de experți de vârf din industrie și reprezentanți de seamă la nivel de guverne, instituții europene, autorități de reglementare în domeniul energiei se vor reuni la București, în perioada 21-22 septembrie, la cea de-a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (), eveniment anual de referință organizat de Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG).

Ediția din acest an, ce se va desfășura sub tema „Bridge To The Future: From Versailles to Bucharest – Natural gas, the bridge between climate action and energy security”, este realizată sub Înaltul Patronaj al Ministerului Energiei și în parteneriat cu Asociația Internațională a Producătorilor de Petrol și Gaze (IOGP).

Într-o perioadă plină de provocări de securitate energetică, generate atât de războiul din Ucraina, cât și de criza climatică, și înaintea unei ierni ce se anunță a fi dificilă din punctul de vedere al aprovizionării cu energie, experții vor căuta să ofere soluțiile ce oferă echilibrul potrivit între asigurarea securității aprovizionării cu energie și atingerea țintei ambițioase de emisii de carbon net-zero până în 2050.

În circumstanțele excepționale actuale, ediția din acest an se va concentra pe planul UE de a reduce dependența de importurile rusești de gaze naturale și ce ar putea însemna aceasta pentru sistemul energetic de astăzi și de mâine. Întrucât securitatea energetică și schimbările climatice sunt interdependente, experții de top invitați în calitate de vorbitori vor explora modalitățile în care gazele naturale pot contribui la reducerea emisiilor de carbon și la modernizarea sistemului energetic.

În special, panelurile vor acoperi noua arhitectură de securitate a UE, planul REPowerEU, diversificarea aprovizionării cu energie, producția internă de gaze naturale, rolul Mării Negre și provocările din regiune. De asemenea, vor fi analizate soluțiile energetice cu emisii reduse de carbon, care sunt din ce în ce mai necesare – indiferent dacă este vorba despre hidrogen, captarea și stocarea carbonului (CCS) sau alte opțiuni semnificative care vor juca un rol important în sistemul energetic de mâine.

La eveniment vor participa prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ministrul Energiei, Virgil Popescu, precum și oficiali de la Comisia Europeană, reprezentanți din autorități de reglementare, experți din asociații și companii de top din industria românească și cea regională de petrol și gaze naturale.

Unul dintre momentele principale va fi panelul ministerial care va reuni oficiali de înalt nivel din România, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Ungaria și Turcia. Aceștia vor avea un schimb de opinii legat de importurile de energie până în 2030, rolul regiunii Mării Negre și provocările cheie, strategiile energetice naționale și cooperarea regională.

Totodată, în cadrul celor două zile de dezbateri din cadrul RIGC 2022, vor fi prezentate mai multe studii care radiografiază starea sectorului energetic, precum și principalele măsuri luate la nivel european pentru protejarea consumatorilor și recomandări pentru asigurarea securității energetice.