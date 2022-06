Boom-ul prețurilor locuințelor la nivel mondial ar putea să scadă. Ce se întâmplă în Rusia și Turcia

Majoritatea piețelor imobiliare din lume sunt în plină expansiune. În cursul anului trecut, prețurile locuințelor au crescut în 49 de țări și au scăzut în doar 10 din cele 59 de piețe imobiliare din lume care au publicat până în prezent statistici privind locuințele. (Statisticile imobiliare sunt de obicei publicate cu o întârziere de 3 luni – aceste statistici din T1 2022 sunt cele mai recente statistici disponibile).

Chiar și atunci când se ajustează pentru inflație, lumea se află încă într-un uimitor boom global al prețurilor locuințelor. Prețurile caselor au crescut în 37 de țări și au scăzut în 22 de țări, ajustate la inflație, în cursul anului până în T1 2022, potrivit globalpropertyguide.

Există totuși semne clare de slăbiciune, la care investitorii ar trebui să fie atenți.

Boom-ul scade

Doar 20 din cele 59 de piețe imobiliare din lume au înregistrat un impuls mai puternic decât anul trecut, în timp ce 38 de piețe imobiliare au înregistrat un impuls mai slab.

Așadar, se pare că boom-ul imobiliar pare să se epuizeze. Nu peste tot. Nu poate în mod alarmant. Dar tendința pare să fie de slăbire a boom-ului. Adăugați inflația crescută din ultimele 3 luni, ca urmare a războiului din Ucraina, și direcția în care se îndreaptă este clară.

Tabelul de mai jos compară variațiile prețurilor proprietăților din ultimul an (% an/an T1 2022) cu cele din anul precedent (% an/an T1 2021) – și cu cele din ultimul trimestru (q-o-q T1 2022) – toate ajustate în funcție de inflație.

Sursa Foto – globalpropertyguide

Printre cele mai puternice piețe imobiliare din lume în anul până în T1 2022 se numără: Turcia (+30,3%), Rusia (+18,78%), HCMC, Vietnam (+15,49%), Republica Slovacă (+12,88%) și Australia (+12,18%), folosind cifre ajustate la inflație.

Cele mai mari scăderi ale prețurilor locuințelor de la an la an au fost înregistrate în Colombo, Sri Lanka (-19,84%), Cambodgia (-19,15%), Bogota, Columbia (-11,55%), Maroc (-10,57%) și Peru (-8,35%), tot folosind cifre ajustate la inflație.

Regiunile lumii

Europa

Piețele imobiliare din Europa rămân dinamice, dar ritmul de creștere încetinește.

Prețurile locuințelor au crescut în nu mai puțin de 21 dintre cele 28 de piețe imobiliare europene pentru care au fost disponibile cifre în primul trimestru din 2022. Cu toate acestea, doar 11 țări au avut un impuls mai puternic în T1 2022 comparativ cu anul precedent. Ritmul de creștere încetinește vizibil, pe fondul repercusiunilor economice ale pandemiei Covid-19, la care se adaugă criza actuală din Ucraina.

Turcia

Piața imobiliară din Turcia este în plină expansiune, susținută de o cerere puternică atât din partea investitorilor locali, cât și a celor străini. Indicele prețurilor locuințelor la nivel național a crescut cu 30,30% în cursul anului până în T1 2022, cu mult mai mult decât creșterea anuală de 13,59% din anul precedent și cel mai bun rezultat din istoria recentă. Pe bază trimestrială, prețurile reale ale locuințelor au crescut puternic cu 14,37% în T1.

Președintele turc, Tayyip Erdogan a introdus un plan economic care acordă prioritate creșterii, investițiilor, ocupării forței de muncă și exporturilor, impulsionat de o serie de reduceri neortodoxe ale ratelor dobânzilor. Planul a declanșat o hiperinflație și o criză monetară, rata inflației la nivel național urcând vertiginos la 73,5% în mai 2022 – cel mai ridicat nivel din 1998 încoace. Valoarea lirei în raport cu dolarul s-a prăbușit cu 44% în 2021 și cu încă 20% în acest an – cea mai mare depreciere de la venirea la putere a lui Erdogan în urmă cu aproape două decenii. Dar pentru străini, prăbușirea valorii monedei turcești înseamnă că piața imobiliară are un preț foarte atractiv, atrăgând mulți cumpărători din Golf.

Economia Turciei a înregistrat o creștere robustă de 11% în 2021 față de anul precedent, cea mai mare creștere din ultimul deceniu. Cu toate acestea, se preconizează că economia va încetini brusc în acest an, pe măsură ce inflația crește ca urmare a prăbușirii lirei și în condițiile în care criza din Ucraina are un impact negativ asupra turismului.

Rusia

Piața imobiliară a Rusiei a înregistrat o creștere impresionantă înainte de a lansa invazia în Ucraina. Prețurile reale ale locuințelor la nivel național au urcat cu 18,78% în T1 2022 față de anul precedent, o accelerare bruscă de la o creștere anuală de 5,23% în T1 2021 și cea mai puternică evoluție din T3 2007, susținută de creșteri de două cifre ale investițiilor imobiliare, și al cincisprezecelea trimestru consecutiv de creștere a prețurilor în ritm anual. Prețurile locuințelor din Moscova au crescut cu 20,49% pe an în T1 2022, față de creșterea de 15,98% din anul precedent și a doua sa cea mai mare creștere din ultimii aproape 15 ani. În ultimul trimestru, prețurile locuințelor la nivel național au crescut cu 11,32%.

Cu toate acestea, perspectivele sunt acum sumbre, deoarece sute de mii de ruși au părăsit țara în ultimele două luni și au cumpărat în schimb proprietăți în alte țări, cum ar fi Dubai, pe fondul sancțiunilor radicale din partea națiunilor occidentale ca represalii la invazia țării în Ucraina. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, se estimează că economia se va contracta cu 7,8% în acest an.

Alte piețe imobiliare europene cu o creștere impresionantă includ Republica Slovacă, cu o creștere a prețurilor locuințelor de 12,88% în T1 2022, Islanda (11,64%), Portugalia (10,57%), Jersey (9,86%), România (9,48%), Olanda (8,90%), Irlanda (7,93%) și Suedia (7,90%). Toate, cu excepția Republicii Slovace, a Țărilor de Jos și a Suediei, au avut performanțe mai bune în T1 2022 comparativ cu anul precedent. Cu toate acestea, doar Republica Slovacă, Islanda și Portugalia au înregistrat o creștere trimestrială pozitivă a prețurilor locuințelor în ultimul trimestru.

Marea Britanie

Piața imobiliară din Regatul Unit continuă să crească, pe fondul unei creșteri economice globale puternice. Prețurile reale ale locuințelor au crescut cu 6,73% de la an la an în T1 2022, după o creștere de 5,33% cu un an înainte. De la un trimestru la altul, prețurile reale ale locuințelor au crescut cu 1,78% în ultimul trimestru. În Londra, în timp ce prețurile nominale ale locuințelor au crescut cu 7,41% de la an la an în T1 2022, prețurile reale au crescut doar ușor, cu 1,83%. Toate celelalte regiuni au înregistrat creșteri ale prețurilor reale ale locuințelor pe parcursul anului până în T1 2022.

Cu toate acestea, cererea încetinește, în pofida unui deficit cronic de locuințe în țară. Tranzacțiile cu proprietăți rezidențiale (ajustate sezonier) în Marea Britanie au scăzut cu 22% de la an la an, ajungând la 433.160 în primele patru luni ale anului 2022, după o creștere de 42,4% în cursul anului 2021. În Anglia, care reprezintă mai mult de trei sferturi din totalul tranzacțiilor, vânzările de proprietăți rezidențiale au scăzut cu 25,7%, la 327.630 în primul trimestru din 2022, față de anul precedent. Creșterea economică este prognozată la un modest 3,7% în acest an, după o creștere puternică de 7,4% în 2021 și o prăbușire istorică de 9,3% în 2020.

Creșteri moderate ale prețurilor locuințelor au fost observate și în Viena, Austria (5,68%), Macedonia de Nord (5,44%), Lituania (4,69%), Riga, Letonia (4,64%), Finlanda (4,50%), Franța (3,56%) și Norvegia (3,26%). Toate, cu excepția Macedoniei de Nord și a Lituaniei, au înregistrat creșteri trimestriale pozitive ale prețurilor în primul trimestru din 2022. Însă doar Macedonia de Nord, Letonia și Finlanda au înregistrat performanțe mai bune în T1 2022 comparativ cu anul precedent.

Creșteri minime ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Danemarca (2,69%) și Estonia (1,35%). Ambele țări au avut performanțe mai slabe în T1 2022 față de anul precedent și au înregistrat ușoare scăderi trimestriale ale prețurilor, de 0,58% și, respectiv, 0,26%, în ultimul trimestru.

Cele mai slabe piețe imobiliare din Europa

Piața imobiliară din Italia se prăbușește din nou, prețurile locuințelor la nivel național scăzând cu 7,76% în cursul anului până în T1 2022. Anul trecut au avut parte de o creștere ușoară de 0,34% cu un an înainte. Aceasta este cea mai mare scădere anuală a prețurilor locuințelor din Italia din ultimii șapte ani. De la un trimestru la altul, prețurile au scăzut cu 3,73% în T1. Se estimează că creșterea economică va încetini la 2,4% în acest an, de la o expansiune de 6,6% în 2021.

Piața imobiliară din Spania pierde și ea din avânt, prețurile locuințelor scăzând cu 6,85% în T1 2022 față de anul precedent, după o creștere minusculă de 0,14% în T1 2021. Pe o bază trimestrială, prețurile locuințelor au scăzut cu 3,56% în ultimul trimestru. Se așteaptă ca economia spaniolă să se extindă cu 4% în 2022, după o creștere de 5,1% în 2021 și o contracție de 10,8% în 2020.

Scăderi moderate spre minime ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate și în Kiev, Ucraina (-5,77%), Muntenegru (-5,49%), Varșovia, Polonia (-4,16%), Malta (-2,65%) și Elveția (-0,66%). Toate au înregistrat performanțe mai slabe în T1 2022 comparativ cu anul precedent. Toate, cu excepția Muntenegrului, au înregistrat scăderi trimestriale ale prețurilor în ultimul trimestru.

Piața imobiliară din Asia este mixtă

Prețurile locuințelor au crescut în șapte țări asiatice și au scăzut în opt țări. Doar patru dintre cele cincisprezece piețe imobiliare asiatice incluse în sondajul global au înregistrat un impuls mai puternic în T1 2022, comparativ cu anul precedent. Cu toate acestea, excepțiile izbitoare de la încetinirea piețelor asiatice includ Vietnam, Taiwan, Coreea de Sud și Pakistan.

Piața imobiliară din Vietnam prinde viteză, după o încetinire bruscă în ultimii ani din cauza pandemiei Covid-19. Prețurile apartamentelor din Ho Chi Minh City au crescut puternic, cu 15,49% de la an la an în T1 2022, în contrast puternic cu o scădere de 0,17% de la an la an în T1 2021. De la un trimestru la altul, prețurile locuințelor au crescut cu 5,22% în T1 2022. Se estimează că economia va înregistra o creștere puternică de 6% în acest an, după o creștere modestă de 2,58% în 2021 și de 2,91% în 2020.

Piața imobiliară din Taiwan continuă să înregistreze o creștere impresionantă. Prețurile reale ale locuințelor la nivel național au urcat cu 11,06% în T1 2022 față de anul precedent, în creștere față de creșterea de 9,43% din anul precedent și a doua cea mai bună performanță din T4 2013. De la un trimestru la altul, prețurile locuințelor au crescut cu 3,14% în ultimul trimestru. Cererea rămâne puternică, iar tranzacțiile imobiliare din cele șase orașe principale din Taiwan – Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan și Kaohsiung – au crescut cu 4,4% de la an la an în T1 2022, cel mai ridicat nivel din primul trimestru din ultimii 11 ani.

Economia taiwaneză ar urma să crească cu 3,91% în acest an, după o expansiune de 6,28% în 2021.

Piața imobiliară din Coreea de Sud continuă să crească, în ciuda recentelor creșteri ale ratelor dobânzilor. Prețurile locuințelor au crescut brusc cu 10,49% în T1 2022 față de anul precedent, după o creștere anuală de 11,73% în T1 2021. Cu toate acestea, pe o bază trimestrială, prețurile locuințelor au scăzut cu 1,2% în T1. Banca Coreei (BOK) se așteaptă ca economia să crească cu un procent modest de 2,7% în 2022, după o expansiune de 4% în 2021 și o contracție de 0,9% în 2020.

Pakistanul continuă să se consolideze, indicele prețurilor proprietăților rezidențiale la nivel național crescând cu 10,41% în cursul anului până în T1 2022, de două ori mai mult decât creșterea de 5,21% din anul precedent, pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor și al îmbunătățirii condițiilor economice. De la un trimestru la altul, prețurile au crescut cu 1,02%.

Se estimează că economia Pakistanului va crește cu 4% în acest an, după o creștere de 3,9% în 2021 și o ușoară contracție de 0,5% în 2020.

Prețurile locuințelor din Japonia continuă să crească puternic, în ciuda scăderii cererii. Prețul mediu al condominiilor existente în Tokyo a crescut cu 9,49% în cursul anului până în T1 2022, la egalitate cu creșterea anuală de 9,63% din anul precedent. În ultimul trimestru, prețurile condominiilor existente au crescut cu 0,91%. Cu toate acestea, vânzările de condominii existente din Tokyo au scăzut cu 17% an/an, la 9.419 unități în T1 2022, în timp ce vânzările de case individuale existente au scăzut cu 19,3% an/an, la 4.652 de unități.

Din cauza rezultatelor dezamăgitoare ale economiei în primul trimestru, FMI a redus prognoza de creștere economică a Japoniei pentru 2022 la 2,4%, în scădere față de estimarea sa anterioară de 3,3%, dar totuși în creștere față de expansiunea de 1,7% din anul precedent.

Prețurile locuințelor continuă să crească în Beijing, China (5,53%) și Singapore (2,22%), dar ambele au înregistrat performanțe mai slabe în T1 2022 comparativ cu anul precedent. La nivel trimestrial, prețurile locuințelor din China au crescut cu 1,32%, dar au scăzut cu 1,43% în Singapore.

Cele mai slabe piețe imobiliare din Asia

Cele mai slabe trei piețe imobiliare din studiul nostru global se află în Asia.

Sri Lanka este în prezent cea mai slabă piață imobiliară din sondajul nostru global privind prețurile locuințelor, pe fondul crizei economice actuale din această țară. Prețul mediu al unei unități de condominiu de lux din Colombo a scăzut cu un procent uriaș de 19,84% de la an la an în primul trimestru din 2022, în contrast puternic cu creșterea de 2,04% din anul precedent. De la un trimestru la altul, prețurile au scăzut cu 3,25% în T1.

Sri Lanka se află acum în pragul falimentului și tocmai a intrat recent în incapacitate de plată pentru prima dată în istoria sa, în timp ce se luptă cu cea mai gravă criză financiară din ultimii 70 de ani. Criza economică în curs de desfășurare a alimentat protestele antiguvernamentale și o criză politică, cu o luptă pentru putere între președintele Gotabaya Rajapaksa și Parlament.

Prețurile locuințelor din Cambodgia se prăbușesc, pe fondul unei oferte excedentare de apartamente. Prețul mediu al unităților de condominiu de lux din Phnom Penh s-a prăbușit cu 19,15% față de anul precedent în T1 2022, mult mai rău decât scăderea de 4,51% din anul precedent. Pe o bază trimestrială, prețurile apartamentelor high-end au scăzut cu 5,76% în T1 2022. Se estimează că economia cambodgiană va crește cu 5,1% în acest an și cu încă 5,9% în 2023, după o expansiune de 5,1% în 2021 și o contracție de 3,1% în 2020.

Piața imobiliară din Filipine rămâne slabă, în ciuda îmbunătățirii treptate a condițiilor economice. Prețul mediu al unităților de condominiu cu 3 camere în Makati CBD a scăzut cu 6,54% în cursul anului până în T1 2022, o îmbunătățire față de o scădere anuală de 23,59% în T1 2021. De la un trimestru la altul, prețurile locuințelor din CBD au scăzut ușor cu 0,25% în T1 2022. Guvernul vizează o creștere între 7% și 9% în acest an, după o expansiune de 5,6% în 2021 și o contracție de 9,6% în 2020.

Alte piețe imobiliare slabe din Asia au inclus Hong Kong, unde prețurile locuințelor au scăzut cu 3,84% în cursul anului până în T1 2022, Malaezia (-2,25%), Macao (-1,50%), Thailanda (-1,48%) și Indonezia (-0,48%). Toate au înregistrat scăderi trimestriale ale prețurilor în ultimul trimestru și toate au avut performanțe mai slabe în T1 2022 comparativ cu anul precedent.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!