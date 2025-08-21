TOP-8 IFN din România unde poți lua cu adevărat un credit online

Când ai nevoie urgentă de bani și nu ai timp (sau chef) să mergi la bancă, vin în ajutor așa-numitele IFN – instituții financiare nebancare. Ele acordă credite complet online, fără birocrație și cozi interminabile. Am selectat 8 IFN-uri populare din România pentru a le compara ofertele și condițiile de creditare.

Ce trebuie să știi înainte de a lua un credit de la un IFN

Vârsta minimă, în majoritatea cazurilor, este de 18 ani, uneori puțin mai mare.

Ai nevoie de carte de identitate, cont bancar și venit minim.

Unele companii ignoră întârzierile din trecut, dar aplică dobânzi mai mari.

Citește cu atenție contractul: 1 % pe zi înseamnă peste 360 % pe an.

Acredit.ro

Platformă online modernă unde poți obține credit nevoi personale. Este un jucător nou pe piață, înregistrat în 2023, dar care și-a găsit deja locul. Procesul este complet online, iar decizia este promisă în 10–45 de minute, cu transferul banilor în aproximativ 15 minute după aprobare.

Sume: între 200 și 3 000 lei. Dacă returnezi în 15 zile, primul credit este cu dobândă 0 % (DAE 0%). Pentru 30 de zile, dobânda pentru clienții noi este de aproximativ două ori mai mică decât standardul.

Vârsta: 19–80 ani, venit lunar minim de 1 000 lei, cont sau card în lei, buletin/CI. Acceptă și clienți cu istoric de credit imperfect – verifică, dar nu refuză întotdeauna.

2. Ferratum IFN

Cunoscuți pentru rapiditatea acordării: pot da decizia chiar în aceeași zi. Sume până la 10 000 lei, de obicei pe termen scurt, de exemplu o lună. Dobânda – aproximativ 0,44 % pe zi (destul de mare), dar pentru clienții noi există uneori promoții – primele zile fără dobândă.

Potrivit chiar și celor cu istoric de credit problematic. Documentație minimă, totul online.

3. CreditFix

Oferă sume mici și medii – până la 10 000 lei. Termenul poate fi de la câteva luni până la cinci ani. Dobânda depinde de tipul de credit, iar pe site există calculator.

Nu cer venituri „perfecte” – pot fi salariu, pensie sau venit din chirie. Verificarea istoricului de credit nu este foarte strictă.

4. Viva Credit

Companie care atrage prin promoții: primul credit poate fi cu dobândă 0 % dacă este returnat la timp. Sume mici – între 100 și 5 000 lei, dar acordarea se face în câteva minute.

Pentru clienții fideli, dobânda poate fi de 0,5–1 % pe zi. Documentație minimă, totul online, aprobare posibilă chiar și cu istoric negativ.

5. Money Fast Credit IFN

Numele spune tot – banii sunt acordați rapid. De obicei până la 10 000 lei (uneori mai mult), termen de la o lună la doi ani. Dobânda exactă este comunicată după aplicare, dar, ca la toate IFN-urile, este mai mare decât la bănci.

Potrivit celor respinși de bănci. Verificarea istoricului este minimă.

6. CreditPrime IFN

Aici poți solicita sume mai mari – până la 15 000 lei, termen de până la doi ani. Dobânda este fixă, dar tot mai mare decât la bănci.

Cerințe principale: cont bancar și carte de identitate valabilă. Vârsta – de la 18 ani, venitul poate fi și atipic, cum ar fi freelancing sau muncă sezonieră.

7. Smile Credit

O opțiune interesantă pentru sume mici – până la 5 000 lei, sub formă de linie de credit. Primele cinci zile sunt fără dobândă, apoi rata este 1 % pe zi. Întârzierile sunt taxate la fel – 1 % pe zi.

Documentație minimă: CI, extras bancar din ultima lună și cont pentru încasare.

8. Profi Credit IFN

Companie cu vechime pe piață și interval larg de sume – de la 1 000 la 15 000 lei. Termen maxim – doi ani. Dobânda, ca la majoritatea IFN-urilor, este mai mare decât la bănci, iar valoarea exactă depinde de sumă și durată.

Documente necesare: buletin/CI și cont bancar. Vârsta – 18–75 ani, cu venit stabil de cel puțin 1 500 lei/lună.