Investitorii intră pe piețele de capital pentru libertate financiară

Oameni care apelează, în general, la piețele de capital o fac pentru că își doresc libertatea financiară, dar vor ca aceasta să se întâmple „ieri”. De cele mai multe ori, această abordare are ca rezultat pierdera banilor, ne-a declarat Wesley Nolte, investitor de top de pe platforma eToro.

Acesta ne-a acordat un interviu în cadrul căruia ne-a vorbit despre cum a împins pandemia investitorii către platformele online de tranzacționare, dar și despre cele mai căutate active.

Care a fost evoluția investițiilor online în timpul pandemiei?

În acest an au apărut câteva tendințe foarte interesante. De la tranzacționarea opțiunilor, care a atins noi recorduri, la faptul că investitorii individuali au devenit o parte mult mai mare din volumul total al tranzacțiilor cu acțiuni (având astfel o influență mai mare asupra prețului) până la creșterea semnificativă a fluxurilor de intrare a investitorilor, în general. Posibilitatea de a investi de pe un laptop sau chiar de pe un telefon mobil este un lucru de la sine înțeles și a adus mult mai mulți participanți la masă.

În ce măsură au apelat investitorii la platformele de investiții online în timpul pandemiei?

Ne confruntăm cu o schimbare masivă la nivel social, tinerii preluând controlul asupra investițiilor lor. În mod tradițional, acesta este un domeniu dominat de persoanele de vârstă mijlocie, dar, după cum știm cu toții, este mai bine să investești de la început. Acești tineri învață cum să se descurce și se înarmează cu toate cunoștințele necesare pentru a prelua controlul asupra pensionării lor – un produs secundar pozitiv al unei pandemii teribile.

Numărul copiatorilor dumneavoastră a crescut în această perioadă?

A fluctuat, dar în perioada 2020-2021 a avut loc o creștere mare. Transparența eToro, comisioanele mici și biblioteca mare de active au atras o mulțime de clienți noi pentru ei, ceea ce a adus beneficii investitorilor populari ca mine.

Care considerați că sunt avantajele social trading, având în vedere contextul actual?

Transparență și informare. Cu platforme precum eToro, fiecare statistică este dezvăluită. Potențialii copiatori pot vedea fiecare tranzacție pe care ați făcut-o și randamentele dumneavoastră istorice. În plus, investitorii populari împărtășesc detalii despre strategiile lor de investiții, achizițiile și vânzările de active și opiniile lor despre condițiile de piață. Niciodată până acum oamenii obișnuiți nu au avut un acces mai mare la astfel de informații și cred că acest lucru accelerează procesul de învățare. Există mulți Investitori Populari care au un istoric de investiții de peste 5 ani pe eToro, cu experiență și calificări în industria financiară, care împărtășesc relatări detaliate despre procesul lor de luare a deciziilor, iar toate acestea sunt gratuite. Acest lucru mă lasă fără cuvinte.

Care sunt greșelile pe care investitorii continuă să le facă la începutul călătoriei lor?

Să te îmbogățești rapid. Cei mai mulți oameni care apelează la piețele de capital o fac pentru că își doresc libertatea financiară, dar vor ca aceasta să se întâmple „ieri”. Am trecut și eu prin asta. Dar, de cele mai multe ori, această abordare are ca rezultat faptul că oamenii pierd bani. În opinia mea, răbdarea este unul dintre cele mai importante atribute pentru orice investitor, dar este și unul dintre cele mai greu de dobândit. Nu trebuie să așteptați 30 de ani pentru a avea libertate financiară, dar nici nu veți ajunge acolo într-un an.

La ce trebuie să fie atenți investitorii când încep să investească?

Aș începe probabil cu ceea ce nu ar trebui să ia în seamă investitorii. Creșterea numărului de investitori individuali a dus și la apariția așa-numiților „guru” sau influenceri financiari. Dacă aceștia nu pot oferi un istoric independent al rezultatelor investițiilor sau tranzacțiilor lor, m-aș feri de ei. Aș învăța, de asemenea, să nu mă las influențat de „zgomotul” creat de mass-media. Unele companii media sunt motivate să obțină click-uri și nu neapărat să prezinte informațiile cu acuratețe.

Dincolo de aceasta, există mulți investitori extraordinari, cu experiență dovedită în lume, așa că folosiți-i ca mentori. Cu toate acestea, nu poți deveni bun la ceva doar citind despre asta, trebuie să exersezi și tu. Așa că implică-te cu bani reali cât mai repede posibil.

Care sunt cele mai căutate active de către investitori și cum credeți că se va schimba acest lucru?

Cred că acest lucru depinde de tipul de investitor. Investitorii fără experiență sau mai tineri au tendința de a-și asuma mai multe riscuri decât investitorii mai în vârstă sau mai experimentați. În general, cred că există două tendințe majore:

Aproape toată lumea caută să adauge o anumită expunere la crypto și cred că acest lucru va continua chiar și în rândul investitorilor mai conservatori.

Nivelul mediu de sofisticare în rândul investitorilor este în creștere și, odată cu acesta, nivelul mediu al strategiei de portofoliu. Un exemplu este faptul că investițiile în obligațiuni au devenit suficient de populare încât se pare că ușurința tranzacționării online a obligațiunilor se va îmbunătăți în următorii ani.

Există, de asemenea, o tendință minoră pe care am observat-o și eu – investițiile alternative. Poate că acesta este un subpunct al punctului 2 de mai sus, dar investitorii caută să investească în vinuri bune, artă etc. Cererea a crescut atât de mult încât există acum un număr de platforme online care facilitează acest lucru.

