Comunitatea NO.MAD anunță seria de evenimente gratuite pentru freelanceri și antreprenori

Anul acesta NO.MAD, comunitatea de freelanceri fondată în București, și-a propus să aducă freelancerii și antreprenorii la nivel local împreună. După pandemia din 2020, numărul freelancerilor a crescut exponențial și pe lângă asta, datorită digitalizării, s-a produs o migrare masivă din marile orașe către orașele de provincie.

Pentru a conecta freelancerii la nivel local, NO.MAD a anunțat o campanie de recrutare pentru ambasadori, aceștia urmând să organizeze evenimente de networking și educație la nivel local. Campania a avut un real succes, iar după înscrieri și perioada de training, o parte dintre evenimentele de networking pentru luna iulie au fost create și anunțate. Pentru că numărul de solicitări pentru ambasadori a continuat și după încheierea campaniei, reprezentații NO.MAD au anunțat că vor redeschide înscrierile în luna septembrie pentru o serie nouă de ambasadori.

“Nu cred că mai este nevoie să locuiești într-un oraș mare ca să ai acces la networking de calitate și educație, noi vrem să susținem freelancerii și antreprenorii în dezvoltarea business-ului lor indiferent de locul în care se află. Știm și că evenimentele offline și conectarea reală sunt extrem de importante într-o lume a ecranelor. Iar să faci parte dintr-o comunitate cu aceleași valori ca ale tale, cu care să te întâlnești periodic, poate fi un real punct de sprijin, un motor să continui să-ți urmezi visurile chiar când simți că drumul se complică. Evenimentele sunt gratuite pentru că nu dorim ca taxa de participare să fie un impediment pentru creștere.” a declarat Iunieta Sandu, fondator NO.MAD.

Printre ambasadorii din țară se numără freelanceri specialiști în comunicare, graphic designeri, bloggeri, coachi, specialiști în digital, dar și fondatorii unei agenții de digital care sunt antreprenori de 20 de ani.

Evenimentele pentru Târgu Mureș, Timișoara, București, Brașov, Galați sunt deja anunțate, iar săptămâna aceasta va fi anunțat și evenimentul din Cluj Napoca. Pentru cei care doresc să participe pot găsi informații pe pagina de Facebook NO.MAD Talks.

12 iulie, Târgu Mureș, Scarlat Cafe: https://fb.me/e/4WX29hFBm

15 iulie, Timișoara, Tucano Coffee: https://fb.me/e/653eRNFAK

27 iulie, București, J’ai Bistrot: https://fb.me/e/12bS1HvxC

27 iulie, Brașov, Breakaway: https://fb.me/e/3Jb9N3GiT

27 iulie, Cluj Napoca, Cluj Hub: detaliile vor fi anunțate curând

10 august, Galați, Torah Events: https://fb.me/e/HIcr0c5h

“Am experimentat pe propria piele cum e să fac un lucru de unul singur și apoi cum e să îl fac alături de o comunitate. Am observat că puterea și energia grupului depășesc suma capacităților fiecărui membru individual. Alături de oameni cu care am aceleași valori, pot concretiza proiecte și avea rezultate cu mult peste ceea ce aș face pe cont propriu, de aceea este important pentru mine să construiesc o comunitate la Târgu Mureș.” a declarat Alex Ardelean, ambasador NO.MAD la Târgu Mureș

“De un an de când m-am mutat în afara Bucureștiului, am redescoperit puterea și importanța comunității. Mi-a fost mult mai ușor să mă integrez și să mă simt acasă tocmai pentru că am avut alături persoane care treceau prin experiențe și provocări similare. Am învățat unii de la alții, am făcut schimb de resurse și recomandări, am construit împreună. Un scop și un drum comun pot face procesul de acomodare mult mai plăcut. Mi-am dat seama că toate aceste beneficii resimțite în plan personal ar fi utile și în lumea antreprenoriatului, care poate fi destul de singuratică. Vreau să contribui la crearea unei comunități locale de business unde primează conexiunea și valorile comune, ca din energia colectivă să ne putem alimenta și sprijini visele reciproc.” Olivia Sandu, ambasador NO.MAD în zona Ilfov.

