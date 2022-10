Vienna Insurance Group: Inovație și valoare adăugată la cea de a șaptea ediție a Summitului pentru Asistență în Asigurări

Global Assistance Services, unul dintre cei mai experimentați operatori ai pieței serviciilor de asistență din România, organizează, în perioada 11-12 octombrie 2022, cea de a șaptea ediție a Summitului pentru Asistență în Asigurări.

Eveniment bianual, Summitul pentru Asistență în Asigurări se va desfășura în premieră în Capitala României, sub patronajul Vienna Insurance Group (VIG), principalul grup de asigurări în Austria, cât și în Europa Centrală și de Est (ECE).Delegațiile a peste 10 operatori europeni, din Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Georgia, Letonia, Polonia, România, Serbia și Slovacia, membri VIG din domeniul asistenței pentru asigurați, vor participa la Summit.

Strategia Grupului VIG, gazda celei de-a șaptea ediții a Summitului pentru Asistență în Asigurări, este aceea de a organiza servicii de asistență preponderent prin propriile companii, mai mult decât prin furnizori terți. Companiile de servicii VIG gestionează acum peste 600.000 de cazuri de asistență în fiecare an.

Alături de furnizorii de servicii de asistență ai Global Assistance Sevices, din România, vor mai participa la eveniment și companiile membre VIG, OMNIASIG, Asirom și BCR Asigurări de Viață.

Subiect central de discuție în cele două zile ale Summitului pentru Asistență în Asigurări va fi conceptul de asistență inovativă, ce va permite o viteză crescută de intervenție în caz de urgență și soluționarea cât mai rapidă și eficientă a daunelor celor asigurați.

”Ne dorim să impunem o distincție clară între asistența cunoscută, cum ar fi remorcarea unei mașini defecte sau recuperarea contravalorii unei călătorii, și tipurile noi și inovatoare de servicii de asistență, pe care le numim „asistență nouă” și care depășesc asistența clasică. Asistența inovativă include, printre altele, spre exemplu, servicii de suport tehnic IT, precum și asistență psihologică și ajutor în chestiuni legale. În plus, în oferta de asistență inovativă sunt incluse și serviciile de relocare, ajutor pentru vârstnici, asistență familială etc. Pe scurt, operatorii membri ai VIG oferă servicii de asistență care acoperă toate aspectele vieții de zi cu zi a celor asigurați”, declară Maurer Markus, șeful departamentului de asistență din cadrul Vienna Insurance Group.

În privința strategiei VIG în domeniul asistenței, Harald Riener, membru al Directoratului Vienna Insurance Group, specifică faptul că serviciile operatorilor de profil din cadrul Grupului au ca scop creșterea contactului cu clienții și îmbunătățirea experienței clienților în cooperarea cu companiile membre ale VIG. ”Căutăm să consolidăm cooperarea dintre companiile noastre locale de asigurări și companiile noastre de asistență, fapt care include aspecte precum dezvoltarea și îmbunătățirea în comun a serviciilor de asistență. Intenționăm să extindem în continuare asistența clasică și să dezvoltăm domeniul asistenței noi, deoarece vedem aici un potențial mare de a oferi clienților noștri o valoare adăugată tangibilă”, menționează Harald Riener.

Conceptul de valoare adăugată pe care îl introduce asistența inovativă este explicat și de către Edip Amet, CEO Global Assistance Services România, organizatorul celei de-a șaptea ediții a Summitului pentru Asistență în Asigurări. ”Ideea din spatele asistenței este organizarea/furnizarea de ajutor în situații de urgență printr-un tip de serviciu care adesea este strâns legat de valoarea poliței de asigurare. Asistența inovativă sprijină direct clientul în caz de prejudiciu dincolo de suportul pur monetar al ofertelor clasice de asigurări. Serviciile cu valoare adăugată sunt definite într-un sens mai cuprinzător și devin mai puțin strâns legate de acoperirea asigurării și mai mult asociate intervenției în timp real în situație de urgență. Astfel, serviciile noastre depășesc suportul monetar iar asistența imediată pentru clienți în momentul producerii prejudiciului oferă o valoare adăugată în timp. Dincolo de raportarea directă între prejudiciu și valoarea monetară a poliței de asigurare, serviciile de asistență inovativă pot stimula utilizarea instrumentelor de autoservire, pot îmbunătăți eficiența procesului de intervenție și pot scădea valoarea totală și reală a daunelor”, precizează managerul Global Assistance, Edip Amet.

Avantajele furnizării de servicii de asistență prin intermediul companiilor care fac parte din Grupul VIG, sunt subliniate de către Mihai Tecău, Președintele Directoratului OMNIASIG Vienna Insurance Group, unul dintre cei mai mari și mai stabili asigurători din România, ce oferă în prezent o asigurare de locuință care include un serviciu extrem de eficient și cuprinzător de asistență tehnică la domiciliu.

”Pentru noi este foarte important să oferim clienților noștri și servicii suplimentare utile, concrete, în completarea produselor noastre de asigurare. Prin această abordare, putem astfel să oferim clienților o soluție end-to-end care acoperă o protecție și o siguranță completă, de la momentul emiterii poliței, până la soluționarea unei daune și, în final, până la asistență. Acest lucru creează o valoare adăugată clară pentru asigurați și le putem astfel garanta acestora servicii de gestionare a daunelor rapide, eficiente și la cele mai înalte standarde de calitate”, declară Mihai Tecău, CEO OMNIASIG.

Același set de valori este afirmat și de către Președintele Directoratul Asirom, Cristian Ionescu. ”Asigurarea protecției clienților reprezintă prioritatea noastră principală. Produsele de asistență personalizează experiența clientului și ne aduc mai aproape de nevoile sale prin acordarea de sprijin imediat in cazul in care intervine riscul asigurat”, asigură Cristian Ionescu, CEO Asirom.

_________________________________________

Global Assistance Services România este un operator cu o îndelungată experiență in industria serviciilor de asistență. Face parte din holdingul international Vienna Insurance Group, iar misiunea de baza a companiei este aceea de a oferi ajutor 24/7 în situații de urgență pentru clienții companiilor de asigurări contractate și cei ai partenerilor.

OMNIASIG Vienna Insurance Group este prezentă din 1995 pe piața asigurărilor din România, menținându-se constant în topul celor mai mari și mai stabili asigurători din țară. Compania are un portofoliu de peste 100 produse de asigurare și o rețea de sucursale și agenții extinsă la nivel național, cu peste 1.100 de angajați. Prin apartenența la Vienna Insurance Group, OMNIASIG oferă clienților și partenerilor săi stabilitate și putere financiară, precum și expertiză complexă pe toate liniile de asigurări generale.

Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) este principalul grup de asigurări atât în Austria, cât și în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (ECE). Grupul cu o tradiție îndelungată, branduri puternice și o relație apropiată cu clienții este format din aproximativ 50 de companii din 30 de țări. Cei peste 25.000 de angajați ai VIG răspund nevoilor de zi cu zi ale celor peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994. Grupul VIG beneficiază de rating A+ cu perspective stabile din partea reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor’s. VIG colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est.