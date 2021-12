Revolut va acorda primele credite în trimestrul întâi al anului viitor

După lansarea Revolut bank din luna martia a acestui an, compania anunță că în primul trimestru al anului viitor va acorda și primele credite. Gabriela Simion, Romania Branch Head and Head of Lending, Revolut, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre serviciile financiar-bancare ale companiei și planurile de viitor.

Gabriela Simion, Romania Branch Head and Head of Lending, Revolut

România Liberă: Cum a fost primită pe piață lansarea operațiunilor bancare Revolut în România?

România este a treia piață ca mărime pentru Revolut, Bucureștiul ocupând locul doi, după Londra, în top 10 orașe la nivel global, în funcție de numărul de utilizatori activi. Serviciile noastre au fost în mare măsură adoptate de clienții locali de la lansarea noastră în mai 2018, în timp ce clienții noștri au descoperit avantajele Revolut datorită caracteristicilor în aplicație, în special pentru schimburi valutare avantajoase, transferuri instant oriunde în lume, oportunități de economisire și funcționalități concepute pentru a le îmbunătăți sănătatea financiară.

Revolut operează sub licența bancară europeană emisă de Banca Centrală a Lituaniei. În cursul anului, am lansat operațiuni bancare în regim de pașaportare în 13 țări europene. Suntem onorați de faptul că Revolut Bank a depășit deja pragul de 1 milion de clienți în mai puțin de un an. În România, Revolut bank a fost lansată în martie 2021 și peste 20% dintre clienții Revolut au ales deja să ne fie alături. La acest moment, principalul beneficiu oferit de bancă este faptul că fondurile existente în conturile bancare Revolut sunt acoperite până la suma de 100.000 euro de către Schema Lituaniană de Garantare a Depozitelor, entitate similară Fondului Român de Garantare a Depozitelor, iar experiența clienților nu se modifică în niciun fel, având acces la aceleași produse ca și până acum.

Revolut a anunțat că lucrează la introducerea în țara noastră a unor produse precum depozitele, descoperirea de cont sau cardurile de credit. În ce stadiu sunt aceste planuri și când le vor putea folosi utilizatorii Revolut din România?

Căutăm constant să ne îmbunătățim oferta prin adăugarea de produse și servicii care sunt relevante pentru fiecare piață în care suntem prezenți. Suntem consecvenți cu viziunea noastră de a construi cea mai bună super-aplicație financiară și a simplifica tot ceea ce este legat de bani (all-things-money).

După cum am observat cu toții, ultimele 12 luni au fost deosebit de tensionate și dificile pentru cei mai mulți dintre noi. Sănătatea și siguranța au fost prioritare pentru majoritatea oamenilor din România și din întreaga lume. Am ascultat clienții și am stabilit ca preocupare strategică îmbunătățirea ofertei noastre de bază pentru a-i ajuta pe români să facă plăți rapid, ușor și în siguranță, în aceste vremuri dificile.

În același timp, nu am pierdut din vedere faptul că, treptat, ne îndreptăm spre o nouă normalitate și încercăm să revenim la activitățile dinaintea pandemiei – cum ar fi călătoriile. De aceea, am adăugat funcționalități noi precum Sejururi, asigurarea de călătorie, cu acoperire COVID-19, și alte facilități menite să îmbunătățească stilul de viață și siguranța clienților noștri și a familiilor acestora.

Avem în plan să completăm oferta pentru clienții români cu produse de creditare. Este pe lista noastră de priorități pentru perioada următoare și estimăm că vom putea acorda primele credite la începutul anului viitor.

Dar putem arunca o privire și asupra utilizării caracteristicii Seifuri (Vaults) în aplicație, care este un indicator al comportamentului de economisire în rândul clienților Revolut. De când am lansat această funcționalitate în România, în 2018, clienții români au economisit peste 40 de milioane de euro în peste 570.000 de seifuri. Chiar dacă media valorii economisite de un client român, de 154 de euro, este mai mică decât cea a economiilor realizate de alți clienți din Europa, tendința de la un an la altul este pozitivă. Seifurile Vault reprezintă cel mai simplu mod de a pune deoparte niște rezerve pentru diferite scopuri. Clienții au opțiunea de a economisi, direct în aplicație, în peste 80 de valute și criptomonede, însă euro ramane moneda preferată (41%) urmată de moneda națională, leu, cu 36% din suma totală economisită și de dolarul american, cu 10,2%.

Pe lângă produsele tradiționale de economisire, oferim și o gamă atractivă de produse de investiții precum criptomonedele sau investiții în metale prețioase (Argint, Aur).

Care dintre serviciile Revolut se bucură de interes în rândul românilor?

Super-aplicația noastră este în primul rând preferată pentru cheltuielile pe plan local și în străinătate, dar rezultatele celui mai recent Black Friday arată că românii folosesc Revolut tot mai mult pentru a cumpăra bunuri și servicii de pe platformele de comerț electronic locale. De asemenea, transferurile instantanee și ratele de schimb avantajoase sunt printre cele mai apreciate facilități, în timp ce Junior Revolut devine din ce în ce mai popular. Am ținut cont de dorința clienților ca tinerii utilizatori să poată efectua plăți cu telefonul și recent am adăugat ofertei noastre serviciul Apple pay pentru conturile Junior.

Împreună cu soluțiile de tipul ”right here, right now” (aici și acum), utilizatorii preferă să aibă instrumente de investiții la distanță, cum ar fi pușculițele electronice, dar și asigurări de sănătate (inclusiv COVID 19), compensații pentru zboruri sau bagaje întârziate și mai multe conturi Junior, pentru familiile cu mai mulți copii. De aceea, consumatorii sunt mai dispuși acum decât înainte de pandemie să opteze pentru un abonament, cu o taxă modică ce variază de la 14,99 la 54,99 lei/ lună pentru planurile plătite. De exemplu, abonamentele la planurile plătite (Plus, Premium, Metal) au crescut în septembrie 2021 cu 149% comparativ cu februarie 2020, o rată de adopție superioară celei pentru planul Standard (gratuit).

Ce alte produse mai are în vedere Revolut să lanseze pe piața locală?

Privind schimbările în comportamentul consumatorilor din ultimele 20 de luni, am observat că între februarie 2020, luna dinaintea izbucnirii pandemiei de COVID-19, și septembrie 2021, numărul de conturi românești care foloseau super-aplicația Revolut a crescut cu 70%. Și vestea bună este că entuziasmul s-a extins peste barierele de vârstă, soluțiile digitale fiind acum îmbrățișate din ce în ce mai mult și de către persoanele de peste 54 de ani. Ne dorim să continuăm să simplificăm complexitatea serviciilor financiar-bancare astfel încât să contribuim la creșterea adopției serviciilor digitale și, implicit, la creșterea incluziunii financiare în România. Produsele de asigurare, avantajele legate de călătorie, dar și diversitatea portofoliului de criptomonede sunt motoarele pentru creșterea viitoare.

Cum ați descrie piața din România comparativ cu alte piețe unde sunteți prezenți?

România se află într-o poziție excelentă pentru orice serviciu/produs digital sau care implică tehnologie, populația fiind în general deschisă în a experimenta tehnologii noi, la acest lucru adăugându-se serviciile de date mobile de calitate și o rată bună de penetrare a serviciilor de conectivitate – în special internetul în bandă largă.

Când vine vorba de servicii financiare digitale, însă, este loc de mai bine. România are una dintre cele mai scăzute rate de incluziune financiară din Europa de doar 58% față de 95% la nivel european. Adopția serviciilor digitale a fost destul de lentă, dar s-a accelerat în ultimii 2 ani pe de o parte ca urmare a îmbunătățirii ofertei de servicii digitale a instituțiilor financiare, dincolo de plăți și depozite și, pe de alta parte, pandemia a contribuit foarte mult la adoptarea serviciilor digitale. Generația Z și Milenialii sunt promotori ai mobilității și ai tuturor serviciilor care susțin dinamica unui stil de viață „nomad digital”, inclusiv soluții de digital banking sau caracteristici nocash, având același nivel de sofisticare tehnologică precum semenii lor din alte țări.

În ciuda tuturor contrastelor economice și sociale, România este a treia piață pentru Revolut și București al doilea în top 10 orașe, depășind capitale occidentale mult mai avansate tehnologic și financiar, precum Paris, Madrid, Berlin, Dublin.

Cum arată anul 2021 pentru Revolut România ca număr de utilizatori și tranzacții? Care sunt obiectivele companiei pentru 2022?

Până la finalul anului, ne dorim să atingem pragul de 1,5 milioane de clienți activi în România. Suntem aproape de acest obiectiv și suntem recunoscători clienților noștri pentru încrederea pe care au arătat-o super-aplicației Revolut. În ultimele 12 luni, ne-am consolidat oferta pentru clienții români și am introdus un al 4-lea plan (Plus), personalizat pentru clienții interesați de achizițiile prin e-commerce și care au nevoie de protecție suplimentară pentru cumpărăturile efectuate cu cardul, în caz de deteriorare, furt sau retur. Noi opțiuni de personalizare a cardurilor (carduri personalizate) au fost adăugate anul acesta, pentru planurile plătite, și continuăm să diversificăm instrumentele de investiții precum metale prețioase sau criptomonedele.

Clienții doresc mai multe modalități de a folosi și de a obține valoare din banii lor și este normal să fie așa. De la economii la plăți instant și recompense, ei caută servicii ușor de utilizat într-un singur loc. Atât numărul clienților care efectuează tranzacții în diverse valute prin Revolut, cât și numărul acestor tranzacții au crescut accelerat între februarie 2020 și septembrie 2021. Aceasta este o tendință pe care ne dorim să o susținem în lunile următoare.

De asemenea, vedem de câteva luni o amplificare a fenomenului economisirii, tot mai mulți clienți români alegând să scoată banii de sub saltea și să îi mute în ”pușculițele electronice” (Seifuri). Anul acesta s-au economisit mai mulți bani pentru planuri și achiziții majore (mașini, proprietăți, vacanțe, evenimente personale speciale, cadouri), iar suma economisită de români în seifuri a crescut cu 167%, în timpul celor 20 de luni de pandemie. Pe termen, mediu, ne așteptăm la o menținere a acestei tendințe.