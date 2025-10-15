Programul dispune de un plafon total de 2,1 miliarde de lei pentru următorii trei ani, destinat exclusiv entităților publice

Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a semnat prima convenție de garantare pentru finanțarea proiectelor publice de investiții strategice, partener fiind CEC Bank. Acordul permite instituțiilor publice, unităților administrativ-teritoriale și companiilor de stat să acceseze mai ușor finanțări, destinate dezvoltării locale și regionale.

Noua schemă de garantare, derulată de BID, va susține investiții în domenii considerate esențiale pentru comunități – rețele de apă și canalizare, infrastructură energetică, digitalizare, sănătate, educație și modernizarea serviciilor publice.

„Astăzi trecem de la plan la acțiune. BID devine un partener concret al dezvoltării locale, oferind instrumente financiare care sprijină investițiile publice cu impact real asupra comunităților”, a declarat Dan Sandu, președintele Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Prin convenția semnată, BID oferă garanții individuale pentru creditele acordate de băncile partenere beneficiarilor publici. CEC Bank este prima instituție care se alătură acestui mecanism, urmând ca în perioada următoare, BID să semneze acorduri similare și cu alte bănci comerciale.

„Susținerea companiilor publice și a proiectelor strategice locale este o preocupare constantă pentru CEC Bank. Colaborarea cu BID aduce un avantaj major: garanția statului, care reduce riscurile și accelerează accesul la finanțare”, a afirmat Bogdan Neacșu, directorul general al CEC Bank.

Programul BID dispune de un plafon total de 2,1 miliarde de lei pentru următorii trei ani, destinat exclusiv entităților publice. Valoarea garanțiilor variază între 5 și 150 de milioane de lei, pentru o perioadă de până la 15 ani, acoperind maximum 80% din valoarea creditului.

Prin acest mecanism, BID urmărește stimularea investițiilor publice în domenii strategice precum utilitățile, educația, sănătatea, infrastructura, energia regenerabilă și digitalizarea. Băncile partenere vor putea acorda credite garantate imediat după semnarea convențiilor operaționale, ceea ce va permite demararea rapidă a proiectelor eligibile.

Banca de Investiții și Dezvoltare, deținută integral de statul român prin Ministerul Finanțelor, a fost creată la finalul anului 2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, cu misiunea de a sprijini dezvoltarea economică sustenabilă, inovația și competitivitatea la nivel național.

