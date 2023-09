Redeschidem stagiunea de spectacole și ateliere la Opera Comică pentru Copii

Opera Comică pentru Copii deschide stagiunea 2023-2024 pe 9 septembrie, de la ora 10, când sunt programate două titluri foarte apreciate de copii: musicalul „Heidi”, în regia Claudiei Ciobanu, programat în Sala UnderGrant, și spectacolul muzical „Aventurile lui Peer Gynt”, în regia maestrului Cristian Mihăilescu, jucat în Salonul Mozart. O săptămână mai târziu, pe 15 septembrie, la Sala Mare, publicul este invitat la o primă premieră a noii stagiuni – spectacolul de musical cu licență internațională ,,Annie Jr.”, în regia Antoanetei Cojocaru. Tot aici, în stagiunea 2023-2024 vor mai putea fi vizionate în premieră: baletul ,,Lacul Lebedelor”, în regia și coregrafia Andreei Soare, opera ,,Flautul Fermecat”, în regia maestrului Cristian Mihăilescu și spectacolul de musical cu licență internațională ,,Matilda”, în regia lui Emil Pantelimon. Biletele sunt disponibile în rețeaua bilete.ro.

„Aventurile lui Peer Gynt” revin în Salonul Mozart

Peer Gynt este un tânăr fermecător, în același timp leneș și îngâmfat, care pleacă de acasă pentru a face avere. El trece prin numeroase aventuri, urmărit de ghinion: răpește o mireasă, se căsătorește cu prințesa trolilor, se preface că poate prezice viitorul și multe altele. Din fericire, el cunoaște marea dragoste în tânăra Solveig, alături de care va rămâne pentru totdeauna.

Spectacolul muzical „Aventurile lui Peer Gynt” poartă semnătura regizorală a maestrului Cristian Mihăilescu și este interpretat de către soliștii și orchestra Operei Comice pentru Copii, sub bagheta dirijorilor Gheorghe Iliuță și Alexandru Ilie.

„Heidi” își așteaptă prietenii în Sala UnderGrant

Heidi revine cu prietenii ei în Sala UnderGrant, într-un spectacol proaspăt ca aerul munților. Heidi a devenit un model pentru spectatori: ea vede tot ce e bun în oameni, iubește natura și animalele, vrea să descopere cât mai multe lucruri, dar mai presus de toate, reușește să-i ajute pe toți cei din jurul său să-și găsească menirea. Întâlnirea cu Heidi și încercările prin care trebuie să treacă este mereu o experiență unică, de văzut doar la Opera Comică pentru Copii.

„Annie Jr.”, premiera de la început de stagiune

Annie este o fetiță orfană curajoasă, care reușește să-și găsească un cămin și să cucerească inimile tuturor în stagiunea 2023/2024, la Opera Comică pentru Copii, într-un spectacol de poveste realizat de Antoaneta Cojocaru. Muzica lui Charles Strouse, cu care a câștigat Premiile Tony în anul 1977, conține celebrele hit-uri „Tomorrow” și „I don’t need anything but you”, va răsuna pe scena Operei Comice pentru Copii în interpretarea micilor artiști din programul „School of musical” al OCC.

„Mi s-a sugerat sa iau spectacolul Annie ca o provocare. Și exact asta am făcut. Căci Annie însăși ne provoacă la a căuta o lume adevărată și astfel mai puternică poate. O lume în care oamenii sunt ceea ce sunt. O lume în care prietenia cântărește mult, în care există cuvânt, o lume care se reconstruiește din propria cenușă, cu mai multă lumină, cu un președinte salvator, cu un câine care vorbește, cu oameni buni care se atașează de alți oameni, și oameni răi care nu apucă să facă răul până la capăt. O lume cu mai mult curaj. Annie e povestea unei fete care evadează, care trece dincolo, care construiește altă realitate, care speră că va fi bine chiar și atunci când nu e bine deloc. Annie e frumoasă, în special pentru că depășește limite.”, a declarat Antoaneta Cojocaru, autoarea spectacolului.

Bilete și Abonamente pentru Stagiunea 2023-2024 disponibile online

Întreaga stagiune 2023-2024 este disponibilă la vânzare în rețeaua bilete.ro. Spectatorii care doresc să își asigure locuri încă de pe acum la spectacolele stagiunii viitoare, își pot achiziționa abonamente, la prețuri cuprinse între 350 și 650 de lei, având astfel loc confirmat la 10 reprezentații de weekend la Sala Mare a instituției, cu excepția premierelor și avanpremierelor. Abonamentele dedicate spectacolelor din sălile mici ale OCC, Sala UnderGrant și Salonul Mozart, sunt disponibile la prețul de 300 de lei și asigură locuri la 10 reprezentații de weekend desfășurate în aceste săli, cu excepția avanpremierelor și premierelor. În funcție de varianta aleasă, abonamentele cuprind puzzle-uri, seturi cadou și obiecte promoționale OCC. Mai multe detalii pe operacomica.ro.

O nouă ediție a Atelierelor „Micul Artist” începe în luna septembrie OCC

Au început înscrierile pentru o nouă serie de Ateliere „Micul Artist”la Opera Comică pentru Copii. Balet, Cor, Actorie, Dezbateri, Street Dance, Fotografie, Bandă desenată, Comunicare, Șah sunt doar câteva dintre cursurile la care cei mici pot participa și în acest an, alături de multe altele noi. Pe durata anului școlar vor fi 30 întâlniri pentru fiecare atelier, la sediu sau online, o dată pe săptămână, iar plata este de 30 lei/oră de curs, în total 450 de lei pentru un modul care presupune 15 întâlniri. Înscrierile se desfășoară exclusiv online, prin completarea unui formular, iar apoi părinții sunt așteptați direct la preselecții, care au loc în perioada 18-24 septembrie 2023, în ziua de desfășurare a cursului, în funcție de atelierele alese. Programul complet al atelierelor și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul proiectului, la adresa ateliereocc.ro/inscriere-ateliere.

Opera Comică pentru Copii este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Primăriei Capitalei și a Consiliului General al Municipiului București, condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip. Unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează, Opera Comică pentru Copii îi apropie pe cei mici de artă şi cultură, atât prin spectacole de calitate – operă, balet, musical, concerte-lecție, operetă, teatru muzical – cât şi prin diverse proiecte conexe inovatoare precum festivaluri de vară și de iarnă, Atelierele „Micul Artist”, ,,Magazinul OCC”, Tururile „În Spatele Cortinei”, ,,Petreceri de ziua de naștere”, ,,Escape Room”, „Aventura Parc”, „Abonamente” sau „Voluntariat”.

Pentru că au început lucrările de reabilitare la Pasajul Grant, ceea ce a dus la diminuarea considerabilă a numărului locurilor de parcare din zonă, sugerăm tuturor spectatorilor să apeleze la transportul în comun atunci când vin la OCC. Următoarele linii de tranzit au rute care ajung foarte aproape de Opera Comică pentru Copii: tramvaiele 11, 41 și 44, autobuzele 163 și 178, metroul M1 (stația Crângași).

