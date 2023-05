Noaptea Muzeelor 2023: Evenimentele din București

Reţeaua Naţională a Muzeelor din România anunţă un record absolut de 311 evenimente culturale înscrise la Noaptea Muzeelor 2023, care se va desfăşura astăzi, într-o ediţie comună România – Republica Moldova, aproximativ 60 de evenimente fiind propuse în Bucureşti de muzee, galerii de artă, centre culturale şi expoziţionale.



„Anul acesta, Noaptea Muzeelor aduce publicului cele mai multe evenimente din ultimii 19 ani de existenţă: am contabilizat 297 din România şi 14 din Republica Moldova, până acum. De la Chişinău la Aiud şi de la Palanca la Roşiorii de Vede, o întreagă constelaţie culturală a fost trasată, în care sunt prezente în primul rând muzeele – cărora vreau să le mulţumesc în mod special pentru implicare, dar şi spaţii şi proiecte prietene ale Nopţii Muzeelor, care vor întâmpina publicul cu sute de experienţe şi activităţi, diverse şi interactive, adaptate tuturor vârstelor şi intereselor culturale”, a declarat, într-un comunicat de presă, Dragoş Neamu, manager Noaptea Muzeelor.

Noaptea Muzeelor în București

În Bucureşti, din această dimineaţă şi până noaptea târziu, publicul se va putea bucura de aproximativ 60 de evenimente propuse de muzee, galerii de artă, centre culturale şi expoziţionale, spaţii ale teatrelor, opere, coruri, palate, institute, case ale experimentelor sau licee şi festivaluri de muzică.



Invitatul special al Nopţii Muzeelor 2023 este un muzeu fenomen la nivel mondial – ”War Childhood Museum/ Muzeul Copilăriei în Vreme de Război” -, care se află în premieră în România.

Expoziţia, care va putea fi vizitată gratuit la Noua Galerie a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, începând cu ora 16,30, de pe 12 mai până pe 12 iunie, se intitulează „Listen/Ascultă” şi prezintă poveşti şi obiecte-simbol ale copiilor din Ucraina, Siria, Afganistan, Bosnia, Yemen, Irak, Palestina, Eritreea, dar şi ale copiilor ucraineni refugiaţi în România.



La prima participare în cadrul Nopţii Muzeelor, ediţia cu numărul 19, se află Ateneul Român, Muzeul Fotbalului, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, Miez Festival, Casa cu bunici „Niciodată Singuri”, Casa de licitaţii „Historic”, atelierele de desen şi arhitectură pentru copii dezvoltate prin proiectul „Case de Muzicieni” şi multe altele.



Ca în fiecare an, Romanian Design Week (12 – 28 mai) se alătura Nopţii Muzeelor şi îi dă o notă aparte de creativitate.

Autobuz pentru transport gratuity de Noaptea Muzeelor în București

Societatea de Transport Bucureşti suplimentează linia 361 cu un autobuz dedicat evenimentului, care va circula gratuit între orele 19:00 şi 3:00 în noaptea de astăzi spre mâine.



Muzeul Naţional de Artă al României îşi deschide colecţiile şi îşi aprinde luminile sâmbătă, alăturându-se astfel muzeelor din zeci de ţări europene care îşi deschid porţile în aceeaşi noapte.



Spaţiile istorice vor fi deschise între orele 10,00 şi 18,00.

În intervalul orar 19,00 – 24,00, MNAR asigură accesul gratuit în întregul sediu central şi în Muzeul Colecţiilor de Artă (atât în expoziţiile permanente, cât şi în cele temporare), iar între orele 21,00 – 22,30 va fi organizat un recital gratuit în Sufrageria Regală „Tineri Solişti la Noaptea Muzeelor”.



Ultimul acces va fi la ora 23:00, muzeul urmând a se închide la ora 24,00.



Muzeul Naţional de Istorie a României va fi deschis sâmbătă, în Noaptea Europeană a Muzeelor, între orele 20:00 – 01:00 (cu ultima intrare la ora 00:00), accesul vizitatorilor urmând a se face prin curtea interioară din strada Poştei.



Programul de activităţi include muzică de fanfară, reconstituire istorică, precum şi un moment artistic de coregrafie.

Vor fi accesibile expoziţiile permanente Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian, Lapidarium, precum şi o microexpoziţie cu uniforme militare ale Jandarmeriei Române din perioada 1850 – 1941.



Conform programului detaliat, între orele 20:00 – 20:30 va putea fi ascultată muzica militară a Jandarmeriei Române (pe treptele muzeului, Calea Victoriei), iar în intervalul 20:30 – 23:30 vor putea fi vizitate atelierele de artă şi meşteşuguri antice (pielărie, ţesătorie, confecţionarea cămăşilor de zale, prelucrarea lutului) susţinute de membrii Asociaţiei Terra Dacica Aeterna – Filiala Bucureşti (în expoziţia Copia Columnei lui Traian).

De la ora 21:00 până la 21:15, va avea loc o prezentare de vestimentaţie, armament şi echipament specific dacilor şi romanilor, realizate de către membrii Asociaţiei Terra Dacica Aeterna – Filiala Bucureşti (pe strada Poştei).



Tot de la ora 21:00 şi până la 21:30, va putea fi vizionată „Povestea dansului”, spectacol susţinut de elevi ai Liceului de coregrafie Floria Capsali (în expoziţia Lapidarium), iar în intervalele 22:00 – 22:15 şi 23:00 – 23:15 va avea loc o prezentare de vestimentaţie, armament şi echipament specific dacilor şi romanilor, realizate de membrii Asociaţiei Terra Dacica Aeterna – Filiala Bucureşti (în expoziţia Lapidarium).



Astăzi muzeul va avea şi un program de vizitare diurn, cu plată, în intervalul orar 10:00 – 18:00 (cu ultimul acces la 17:15).



La Muzeul Naţional al Ţăranului Român, de Noaptea Europeană a Muzeelor, insomniacii sunt aşteptaţi să viziteze, între orele 18:00 – 21:30 (ora de intrare a ultimului vizitator), şase expoziţii temporare şi târgul „100 de Tradiţii Româneşti”.



Vor putea fi astfel vizitate expoziţiile „Alexandru Tzigara-Samurcaş – Întemeietorul Muzeului Naţional” – expunerea permanentă, „1907. Noi vrem pământ” – Sala Tancred Bănăţeanu, „Muzeul [in]vizibil #5. Subiect, imagine, obiect” – Sala Irina Nicolau şi „War Childhood Museum / Muzeul Copilăriei în Vreme de Război” – Sala Noua Galerie, „Dragă Arhivă / Instalaţie-semnal” – în zona viitoarei expoziţii şi „Curgerea timpului zodiacal / Expoziţie de pictură de Maria Constantinescu” – Sala Acvariu.

Târgul „100 de Tradiţii Româneşti” va fi organizat în curtea interioară a MŢR.



Totodată va putea fi vizitată expoziţia „Eu nu am furat niciodată nimic”, o expoziţie-decor al spectacolului cu acelaşi nume / ghidaj, vizionare fragmente de filme din anii ’80, scurte ateliere, sound scape – demisol.



Muzeul Naţional Cotroceni va putea fi vizitat gratuit, sâmbătă, fără programare prealabilă, cu prilejul celei de a XIX-a ediţii a Nopţii Muzeelor.



Potrivit unui comunicat al muzeului, începând cu ora 14:00 se va putea vizita etajul I, unde se află saloanele regale: Holul de Onoare, Sufrageria Germană, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand, Salonul Cerchez şi Sufrageria Regală Cotroceni.

În Salonul Cerchez va putea fi vizitată şi micro-expoziţia documentară temporară „Centenarul Constituţiei României Mari (1923 – 2023)”, urmând ca pentru Noaptea Muzeelor să fie vernisată o expoziţie inedită de desen şi holografie VR realizată de artista Ioana Pioaru – „Oraşul, o dispariţie”, ale cărei lucrări vor fi expuse pe holul Salonului Cerchez.



Vor mai fi deschise pentru public şi Spaţiile Medievale, care găzduiesc Salonul Artelor Decorative 2023, o expoziţie anuală organizată de Muzeul Naţional Cotroceni, curatoriată de Cosmin Năsui şi Georgiana Cozma.



Accesul se face gratuit, fără programare prealabilă, în intervalul 14:00 – 20:00 (ora de intrare a ultimului vizitator), doar în baza prezentării unui act de identitate în original – carte de identitate sau paşaport.



Primăria Capitalei se alătură, pentru al treilea an consecutiv, circuitului Noaptea Europeană a Muzeelor cu „Primăria deschisă”, un program artistic şi tururi ghidate ale sediului din bulevardul Elisabeta, 20 de instituţii de cultură aflate în subordine urmând să îşi deschidă porţile.



Palatul care găzduieşte Primăria se deschide astfel publicului larg în seara de astăzi, între orele 18:00 şi 24:00, şi invită bucureştenii şi turiştii să redescopere istorii ale oraşului prin intermediul unor expoziţii de urbanism, proiecţii de filme istorice şi documentare, dar şi concerte de muzică interbelică şi instalaţii participative.



De asemenea, în Noaptea Muzeelor, bucureştenii şi turiştii pot vizita muzeele şi casele de cultură ale Municipiului Bucureşti, unde publicul va fi purtat în incursiuni culturale în epoci şi locuri diferite.



Casele Memoriale ale Muzeului Naţional al Literaturii Române vor fi deschise până la ora 22:00, iar micuţii vizitatori vor avea ateliere creative – „A fost odată… va fi odată…”, ateliere de scriere creativă, de vioară, de arhitectură şi pictură la Casa Memorială „George şi Agatha Bacovia” şi la Casa Memorială „Anton Pann”.

La sediul MNLR vor avea loc alte evenimente, precum spectacole pentru copii, lecturi de poezie şi proză ori maraton de poezie şi jazz.



Între orele 18:00 şi 23:00, Casa Artelor „Dinu Lipatti” propune publicului un program din care nu lipsesc audiţiile, expoziţiile ori proiecţiile de filme despre viaţa lui Dinu Lipatti. Curtea şi Saloanele Casei Artelor „Dinu Lipatti” vor putea fi vizitate şi ele, precum şi mini librăria Casei.



Opera Comică pentru Copii pregăteşte experienţe unice şi memorabile pentru spectatorii săi, indiferent de vârstă, între orele 20:00 şi 24:00, toţi cei care trec pragul instituţiei pornind la fiecare sfert de oră în tururi ghidate prin clădire.

Traseul este presărat cu momente muzicale şi coregrafice susţinute de artiştii instituţiei, atracţiile din Grădina OCC având un program prelungit cu această ocazie, fiind disponibile publicului până la miezul nopţii.



Între 20:30 şi 01:00 noaptea, Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti – PROEDUS va deschide uşile Muzeului Copiilor pentru turul interactiv „Dinozaurii prin viaţă”, iar între 18:00 – 02:00, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – ARCUB va găzdui expoziţiile „Retrospectivă” – Mircia Dumitrescu în Sălile Bolţi, Coloane, Gabroveni şi Lipscani şi „Reflections” – Dana & Ştefan Maitec – în Sala Arcelor.



La Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului”, între orele 19:00 – 24:00, publicul va putea admira expoziţiile „Liana şi Dan Nasta”, etaj Palat, „Bestiar: Picasso-Salvador Dali”, Colecţia Adrian Şocu, Galeria Parter, Palat, expoziţia „Balaurul-altfel”, artist Maria Constantinescu, Galeria Foişor, dar şi o proiecţie de film „Prinţul George Valentin Bibescu”, ce va avea loc în Curtea de Onoare.



Bucureştenii vor putea vizita, astăzi, cu ocazia Nopţii Europene a Muzeelor, patru expoziţii de fotografie, sculptură, pictură şi grafică la ARCUB – Hanul Gabroveni.

Aici accesul va fi gratuit în intervalul orar 18:00 – 02:00, sediul ARCUB urmând a găzdui expoziţia graficianului, sculptorului şi pictorului Mircia Dumitrescu.



Programul va fi completat de expoziţia de fotografie „The Unseen Falls in Black & White” a artistului timişorean Cristian Graure şi de expoziţia de grup a unor artişti liceeni „I Wish to… by Premium Edu”.



Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a pregătit pentru Noaptea Muzeelor 2023 un program care include vizitarea gratuită a expoziţiei permanente şi deschiderea expoziţiei temporare „Peste mări şi zări. De la astrolab la sextant”.

Programul special al Nopţii Muzeelor 2023 de la Antipa va începe sâmbătă, de la ora 19:00, şi se va termina duminică, la ora 01:00.



În intervalul orar 10:00 – 17:00 (ultimul vizitator va intra la ora 16,00), Muzeul va fi deschis.



Activităţile realizate în grădina muzeului, între orele 22:00 şi 23:00, se vor face numai în condiţii meteo favorabile.



Muzeul Naţional al Hărţilor invită, în Noaptea Muzeelor, la „descoperirea poveştilor pe hartă”, instituţia muzeală fiind deschisă între orele 14:00 – 24:00.

„Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi este unul dintre puţinele muzee cu profil cartografic din lume şi a împlinit 20 de ani. Veniţi să vă bucuraţi alături de noi la Noaptea Muzeelor, când vă aşteptăm cu drag şi cu hărţi vechi, cea mai veche hartă fiind de la 1525, puzzle-uri, expoziţie de artă contemporană – picturi ce interpretează într-o manieră personală hărţi aflate în patrimoniul muzeului, aplicaţii AR (Realitate Augmentată) pentru câteva dintre lucrările expuse, cu traseul tip broşură ‘Explorator în muzeu’ pentru copiii cu vârste de peste 8 ani, însoţiţi de părinţi, şi două minirecitaluri de jazz de la orele 21,00 şi 22,00”, precizează instituţia.



Teatrul Naţional „Ion Luca Caragiale” participă, sâmbătă, la „Noaptea Muzeelor” cu expoziţia „Regina Maria la Teatru”.



Evenimentul aduce în atenţia publicului 38 de bunuri culturale din Colecţiile Muzeului Teatrului, printre care o rochie cu trenă realizată din ţesătură cu fir de argint şi broderie cu mătase care a aparţinut Reginei Maria a României. În jurul acestei preţioase rochii, publicul poate admira costume de scenă ale unor actori din generaţii diferite, documente, afişe şi fotografii care fie întregesc imaginea de ansamblu a spectacolelor din care provin costumele, fie sunt mărturii pentru biografia actorilor.



Expoziţia poate fi văzută în cadrul vizitelor ghidate, în intervalul 18:00 – 23:00, pentru care este necesară o înscriere prealabilă la adresa de email muzeu.tnb@gmail.com.



Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” participă şi în acest an la Noaptea Muzeelor, sub genericul „Flowergram – a smart oasis” reprezentanţii instituţiei propunând publicului „o noapte petrecută printre cărţi şi flori”.

„Călătoria în timp se va concretiza prin incursiunea în detaliile arhitecturale ale instituţiei noastre şi în povestea personalităţilor creatoare, precum şi prin expoziţia „Cartea românească tipărită în timpul păstoriei Sfântului Ierarh Martir Neofit I Cretanul”, Mitropolitul Ţării Româneşti (1738 – 1753), care reuneşte pentru prima dată peste 30 de titluri extrem de valoroase, din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” şi ale Bibliotecii Sfântului Sinod”, transmite BCU.



Casa Madrigal va fi deschisă publicului, sâmbătă, vila de pe Dealul Mitropoliei cu o istorie de aproape 100 de ani urmând să găzduiască expoziţii de artă plastică, recitaluri muzicale şi experienţa unică a panoramei ‘Bucureşti 360’.



În intervalul orar 18:00 şi 24:00, accesul publicului va fi gratuit, organizat în două tururi de vizitare ce se vor desfăşura în paralel, în grupuri de maximum 10 persoane.



Muzeul Municipiului Bucureşti va întâmpina publicul, ast[zi, cu variate şi incitante expoziţii cu intrare gratuită, precum şi cu reprezentaţii teatrale şi concerte, programul de vizitare fiind între orele 17:00 – 23:00.

Orele anunţate pentru închidere reprezintă ora de intrare a ultimului vizitator.



La Palatul Suţu vor fi deschise trei expoziţii: „Timpul Oraşului” (expoziţia permanentă), expoziţia tematică de artă „Lumea satului în pictura românească” şi expoziţia tematică de arheologie „Civilizaţia sării. Tehnologii, instalaţii şi unelte milenare conservate în lemn”, în timp ce la Casa Filipescu-Cesianu se va putea vizita expoziţia permanentă „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute”.

Între orele 19:00 şi 21:30, în grădina Casei Filipescu-Cesianu vor avea loc reprezentaţii teatrale din „Români la Porţile Lumii”, un spectacol organizat de Teatrul Masca.



La Colecţia de Artă Ligia şi Pompiliu Macovei, expoziţia permanentă va fi deschisă, alături de expoziţia tematică „Ligia Macovei în colecţii private”. De asemenea, la Muzeul de Artă Populară ‘Dr. Nicolae Minovici’, la Muzeul ‘George Severeanu’ şi la Muzeele ‘Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck’, ‘Theodor Aman’ şi ‘Victor Babeş’, publicul va putea vizita expoziţiile permanente.



La Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” se vor putea vizita două expoziţii şi vor fi organizate observaţii astronomice, dacă vremea va permite. La Observator programul este diferit, între orele 20:00 – 3:00.

Filarmonica „George Enescu” va celebra, pentru prima dată, Noaptea Europeană a Muzeelor, Ateneul Român putând fi vizitat între orele 22,00 şi 1,00. Printre activităţile ce vor face parte din acest eveniment va fi şi un microrecital cameral, susţinut de cvartetul Filarmonicii „George Enescu”. Ultimul acces în Ateneul Român este programat pentru ora 00:30.



Opera Naţională Bucureşti îşi deschide şi ea porţile pentru prima dată la Noaptea Muzeelor, într-un tur inedit cu „artă vie”, în care spectatorii sunt invitaţi să ia parte la o experienţă unică în diverse spaţii din clădirea instituţiei. În spectacolul itinerant lansat de Studioul Experimental în Artele Spectacolului Muzical „Ludovic Spiess”, publicul va putea experimenta magia operei alături de tânăra generaţie de artişti lirici, fiind ghidat de personaje şi personalităţi celebre din lumea operei.



Accesul se va face în grupuri de cel mult 50 de persoane din jumătate în jumătate de oră, începând cu ora 00:00. Ultimul grup va intra la ora 03:00. Intrarea va fi liberă în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii.



Clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti va fi deschisă publicului larg sâmbătă, fiind inclusă în Programul Noaptea Muzeelor, vizitatorii urmând a afla informaţii inedite despre arhitectura şi istoria acestui edificiu emblematic pentru Capitală.



