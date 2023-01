La BOOKZONE este disponibilă noua carte a lui Jennifer L. Armentrout: Păcate sub clar de lună

Îndrăgita autoare Jennifer L. Armentrout a lansat o nouă carte de excepție, disponibilă la BOOKZONE: Păcate sub clar de lună. Este o carte pe care cu siguranță fanii autoarei o vor aprecia, la fel ca și persoanele care abia o descoperă pe autoare și care sunt în căutarea unor cărți care să îmbine elementele fantasy cu cele de dragoste.

Jennifer L. Armentrout este o scriitoare americană, care locuiește în Charles Town, West Virginia. Îi place să petreacă timpul scriind și meditând la următoarele volume, recunoscând că dedică aproximativ opt ore pe zi pentru aceste activități. În restul timpului, este pasionată de filme cu zombie și îi place să petreacă momente frumoase cu soțul său și cățelul lor. Mai trebuie să menționăm și faptul că autoarea și-a descoperit pasiunea pentru scris în timpul orelor de matematică. În acele momente, scria pe ascuns diverse nuvele.

Cartea Pacate sub clar de luna nu este primul succes literar al autoarei. În general, abordează genurile fantasy și science fiction, pe care le îmbină cu succes cu elemente de dragoste. Unul dintre romanele sale, Obsidian, urmează să fie ecranizat într-un viitor apropiat. Autoarea are contracte cu edituri foarte populare, dar și cu publicații independente. În plus, unele dintre scrierile sale sunt în regim self-publishing.

Revenind la cea mai nouă carte, Păcate sub clar de lună, aceasta o are drept protagonistă pe Julia Hughes. Aceasta a ales întotdeauna calea sigură, până în momentul în care a învățat pe propria piele o lecție foarte dureroasă. După acea lecție, se pregătește să o ia de la capăt, obținând o slujbă nouă, departe de tot trecutul său. Numai că, lucrurile nu ies întotdeauna așa cum sunt planificate. Astfel, în seara de dinaintea plecării, drumul său se intersectează cu al unui străin fascinant, care o va face să se simtă vie și însuflețită. Ajunsă în Louisiana, descoperă că străinul este chiar noul ei angajator: Lucian de Vincent.

Frații de Vincent sunt foarte bogați: provin dintr-o familie puternică, dar care are o reputație sumbră și stranie. Julia este angajată pentru a avea grijă de sora acestora, o tânără tulburată ce revine acasă după ce a fost dată dispărută vreme de zece ani. O prezență ascunsă și amenințătoare în vechea casă, alături de tentația permanentă reprezentată de Lucian se dovedesc prea mult pentru Julia, care este distrasă. Astfel, deși cei doi fac parte din lumi diferite, Juliei îi este greu să reziste: atingerile lui Lucian sunt păcătoase și promisiunile sale greu de refuzat.

Lucian este o fire sălbatică, fiind mezinul familiei. De asemenea, este și cel mai imprevizibil dintre toți. Este un burlac convins și este cunoscut pentru escapadele sale, însă acum o vrea pe Julia doar pentru el. Consideră că Julia îl poate face să se destăinuie în întregime, însă este conștient că unele secrete ar fi mai bine să rămână îngropate pe vecie.

Cum se va termina povestea de dragoste dintre ei? Comandă cartea Păcate sub clar de lună și află!