Nu este lipsit de relevanță cu cine câștigă, spune liderul PNL, Nicolae Ciucă, despre o posibilă victorie a lui Marcel Ciolacu în fața lui George Simion, dacă președinții PSD și AUR ar ajunge în al doilea tur al prezidențialelor.

„Nu, n-am zis de Marcel Ciolacu. Nu, am spus în felul următor – dorința de a intra cu George Simion în turul 2 este și dorința Rusiei. De ce? Pentru că intrarea lui George Simion în turul 2 înseamnă… un aur mai puternic. Da, da, nu este lipsit de relevanță cu cine câștigă. Uitați-vă doar la rezultatele pe care le-a dat Sociopol, prin care Marcel Ciolacu apare, este evaluat în sondaj undeva la 26%, cu mult sub scorul pe care îl are Partidul Social Democrat. Iată un buzunar de voturi din care se poate interpreta că există un transfer de voturi, astfel încât Marcel Ciolacu se poate să susțină varianta în care (se poate asigura un transfer de voturi de la PSD spre AUR – n.r.)”, spune la România TV Nicolae Ciucă.

PSD va da 10-20 din voturile lor dintr-o secție de votare către AUR

El a reluat teza liderului PNL Iași, Alexandru Muraru, potrivit căreia PSD a lansat o strategie pentru „mutarea a 10-20 de voturi/secție de votare pentru Simion” ca să îl ducă în turul 2 la prezidențiale.

„Este chiar mai mult decât atât. Domnul Muraru a vorbit de 10-20 de voturi. Eu cred că este vorba de mai mult decât atât. Deci este vorba de mai mult decât atât.Chiar dacă nu este vorba de o abordare ilegală, pentru că până la urmă fiecare are dreptul să voteze, dar este vorba de o acțiune împotriva democrației și împotriva moralității”, încheie Ciucă.

Președintele PSD a spus marți dimineață: „Se încearcă foarte mult ca în turul doi să intre liderul PSD şi liderul AUR. Este şi dorinţa Rusiei”.

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, susține că PSD a lansat o strategie pentru „mutarea a 10-20 de voturi/secție de votare pentru Simion” ca să îl ducă pe candidatul AUR în turul 2 la alegerile prezidențiale alături de Marcel Ciolacu.

