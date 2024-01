Discursul președintelui american Joe Biden din Manassas, Virginia, a fost întrerupt de protestatarii pro-palestinieni, marți (23 ianuarie). Perturbarea s-a petrecut la doar un minut, în discursul lui Biden despre drepturile la avort, potrivit Reuters.

Într-un contrast izbitor, un grup poziționat în spatele lui Biden a contracarat apelul protestatarului pentru o „încetare a focului acum” cu cântece entuziaste de „încă patru ani”, într-o demonstrație de sprijin pentru candidatura lui Biden la realegere.

Israelul a declarat că operațiunea sa din Gaza are ca scop eradicarea Hamas și returnarea tuturor ostaticilor luați, atunci când oamenii înarmați din gruparea islamistă au atacat comunitățile israeliene pe 7 octombrie, ucigând 1.200 de oameni și luând 240 de prizonieri.

Peste 25.000 de palestinieni au fost uciși de când Israelul a început războiul în Gaza.

Zeci de manifestanți pro-palestinieni din New York au blocat luni poduri și un tunel al orașului

Zeci de manifestanţi pro-palestinieni din New York au blocat luni, pentru scurt timp, poduri emblematice şi un tunel al mega-oraşului american, pentru a protesta împotriva războiului dintre Israel şi Hamas din Gaza, informează AFP, potrivit agerpres.ro.

De la începutul bombardamentelor devastatoare israeliene din Fâşia Gaza, în urma atacului sângeros lansat pe 7 octombrie de Hamas, New York trăieşte în ritmul acţiunilor în sprijinul palestinienilor sau a Israelului.

Oraşul multicultural cu 8,5 milioane de locuitori are aproape două milioane de evrei şi sute de mii de arabi şi musulmani. Aceste demonstraţii depăşesc însă diviziunile comunitare şi la ele se alătură mii de locuitori de toate credinţele din suburbiile New York-ului din statul New Jersey (la sud şi la vest), din peninsula Long Island (la est) şi comitatul Westchester (spre nord).

