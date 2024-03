Sorana Cîrstea, de neoprit la Miami! Românca e în „optimile” competiției

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami, după ce a învins-o în două seturi pe rusoaica Daeia Kasatkina, scor 7-5, 6-2.

Cap de serie numărul 19, Sorana Cîrstea a obţinut victoria după o oră şi 28 de minute.

Kasatkina a condus cu 3-0 şi 4-2, dar apoi Cîrstea a reuşit trei gameuri consecutive, câştigând primul set cu 7-5. Actul secund a fost dominat de Sorana, care s-a impus cu 6-2.

The Cirstea revenge tour continues! Yesterday she got revenge over Sloane, who she recently lost to in IW, and today Kasatkina who beat her in Abu Dhabi as well. Sorana Cirstea defeated Daria Kasatkina 7-5, 6-2. pic.twitter.com/QmcMGw4CuP