Ana Bogdan, în turul secund la Eastbourne, după victoria în fața Soranei Cîrstea

Ana Bogdan a învins-o pe Sorana Cîrstea, în trei seturi, cu 6-3, 2-6, 6-3, luni, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Eastbourne.

Venită din calificări, Ana Bogdan a obţinut victoria după două ore de joc. Ana şi-a luat astfel revanşa în faţa Soranei, care câştigase săptămâna trecută în primul tur la Birmingham cu 6-4, 2-6, 6-3.

Grație acestui succes, Ana Bogdan şi-a asigurat un cec de 10.530 şi 80 de puncte WTA, în timp ce Cîrstea rămâne cu 6.870 dolari şi un punct WTA.

It has been disappointing having them face each other 2 weeks in a row, but at least the matches have been top quality. This time it was Ana who was able to get the better of Sori after losing to her last week. Ana Bogdan defeated Sorana Cirstea 6-3, 2-6, 6-3. pic.twitter.com/PPISWbixk3