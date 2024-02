Adrian Moraru, Institutul de Politici Publice:

“De ieri (luni – n.a.), daca si-au depus cererile de autosuspendare, nu mai sunt membri PSD. Si as vrea sa-i vad ca nu mai trec pe la partid, ca nu mai participa la sedintele grupurilor parlamentare, decat ca invitati. Inteleg ca Adrian Nastase s-a autosuspendat pentru ca face de rusine PSD. Dar Parlamentul nu-l face de rusine? La Camera nu mai are nici o problema?”



Sorin Ionita, Societatea Academica Romana:

“Nu cred ca se duce de rapa nici PSD, nici Adrian Nastase, desi au probleme mari. Pentru ei este o batalie care abia incepe. Dupa un an de la pierderea alegerilor, PSD trebuia sa fie reformat. PSD nu se reformeaza decat prin justitie si DNA. Nu cred ca framantarile din zilele astea sunt o trezire morala, ci lupte pentru posturi prin sacrificarea unora.”



Cristian Parvulescu, Asociatia Pro Democratia:

“Mi se pare ca am asistat la un ritual de sacrificare simbolica. Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu s-au “sacrificat” pentru partid. PSD incearca sa foloseasca operatiunea si sa se prezinte ca un partid in curs de reformare, care scapa de eticheta de partid corupt. Dar atunci trebuie sa-i retraga sprijinul lui Nastase si de la Camera Deputatilor.”



Stelian Tanase, analist politic:

“PSD este in criza cea mai puternica de la formarea sa, el traverseaza un cutremur care se va propaga de la varful partidului (care este epicentrul) in tot partidul.

Pentru Geoana este o oportunitate de a-si clarifica pozitia de lider.

Nu cred ca partidul se va sparge sau va disparea, dar este posibil sa fie micsorat la alegerile din 2008″.



Radu Nicolae, Centrul pentru Resurse Juridice:

“Autosuspendarea lui Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu este o chestiune de imagine pentru a nu pune partidul in prima linie de scandal public.

Cred ca e mai putin o chestiune statutara, cat de imagine.

Oricum PSD o sa aiba de suferit, dar nu pot sa-mi dau seama in ce masura.”



Radu F. Alexandru, analist politic:

“Este fara indoiala un moment de cumpana pentru Adrian Nastase.

Nastase si Dan Ioan Popescu sunt doi lideri marcanti ai PSD, dar din punctul de vedere al partidului si al lui Geoana ar fi o mare eroare sa-si inchipuie ca PSD si-a rezolvat problema de credibilitate in fata opiniei publice.”