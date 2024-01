GALERIE FOTO. Destăinuirile celei mai sexy fane a lui Arsenal. Arabella a dezvăluit cine a susținut-o să-și facă OnlyFans

Britanica Arabella Mia, superfana lui Arsenal care a devenit celebră după ce a venit la meciurile formației favorite din sezonul trecut îmbrăcată cu o pereche de tanga și cu echipamentul „Tunarilor” pictat pe corp, a dezvăluit că mama sa a fost cea care a încurajat-o să își deschidă un cont pe platforma OnlyFans.

În pofida faptului că Arsenal a terminat sezonul trecut pe poziția secundă, cu 84 de puncte, după ce elevii lui Arteta au fost în fruntea clasamentului pentru mult timp, suporterii echipei londoneze au avut ocazia să uite de supărări. Asta pentru că la ultimele partide disputate de Arsenal pe Emirates Stadium, atenția acestora a fost acaparată de apariția sexy a Arabellei, și ea o fană înfocată a „Tunarilor”. Ținuta divei consta doar într-o lenjerie albă, cu restul corpului acoperit de vopsea alb-roșie, ce imita echipamentul echipei londoneze.

Arabella Mia nu doar că i-a lăsat pe toți cu gura căscată, dar a devenit instant virală pe rețelele de socializare, ajungând să aibă în acest moment aproape jumătate de milion de urmăritori pe Instagram.

Recent, șatena a dezvăluit că și-a început „aventura” pe OnlyFans după ce și-a întrebat mama daca i se pare o idee bună, iar aceasta i-a răspuns că ar fi făcut-o și ea dacă ar fi fost mai tânără.

Arabella a explicat faptul că a auzit prima dată despre platforma pentru adulți prin intermediul Twitter. „Am urmărit o fată pe Twitter și m-am gândit că este cea mai sexy femeie pe care am văzut-o în viața mea, iar apoi am văzut că are OnlyFans”, a explicat Mia în cadrul podcastului PlugTalk.

Chiar dacă până în acel moment britanica cu forme voluptoase postase doar câteva videoclipuri incitante pe Instagram, aceasta a fost destul de relaxată în ceea ce privește nuditatea, mărturisind că este „o mică bestie atunci când vine vorba de sex”.

Mia a simțit imediat că OnlyFans reprezintă „tot ceea ce își dorește”, așa că i-a trimis un mesaj mamei sale pentru a o întreba dacă crede că ar trebui să își deschidă un cont.

Mama acesteia, o doamnă în vârstă de 50 de ani care lucrează în poliție și pe care Mia a descris-o ca fiind „foarte cochetă”, a fost de acord. „Aș fi făcut-o și eu dacă aș fi fost de vârsta ta”, au fost cuvintele cu care cea mai sexy fană a celor de la Arsenal a fost stimulată să posteze conținut pentru adulți.

