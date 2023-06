GALERIE FOTO. Arabella Mia a mers dezbrăcată la meciul lui Arsenal

Celebrul model OnlyFans Arabella Mia i-a lăsat pe toți cu gura căscată atunci când a apărut la meciul dintre Arsenal și Wolverhampton, din ultima etapă de Premier League, îmbrăcată doar cu o pereche de tanga și niște vopsea pe corp.

Arsenal s-a impus cu scorul de 5-0 în ultima etapă din Premier League, împotriva celor de la Wolverhampton, dar a încheiat sezonul într-o notă dezamăgitoare. Deși au fost în fruntea clasamentului pentru mult timp, elevii lui Arteta au capotat pe final și au terminat pe poziția a doua, în urma celor de la Manchester City.

Cu toate acestea, suporterii echipei londoneze au avut ocazia să uite de supărări. Atenția acestora a fost acaparată de apariția sexy a Arabellei, și ea o fană înfocată a „tunarilor”. Ținuta – sau lipsa acesteia – consta doar într-o lenjerie albă, cu restul corpului acoperit de vopsea alb-roșie, ce imita echipamentul echipei londoneze.

Cunoscută de cei peste 200.000 de urmăritori de pe Instagram ca GreenGirlBella, aceasta a devenit instant virală pe rețelele de socializare. „Prieteni, am fost la meciul lui Arsenal dezbrăcată. Am stat acolo 3-4 ore, am intrat pe stadion, am discutat cu fanii. Am întâlnit și câțiva oameni faimoși. Am vorbit cu ei, fiind complet goală! Doar cu niște vopsea. A fost o nebunie”, a transmis Arabella Mia.

Întrebată apoi despre decizia de a apărea în costumul inedit, bomba sexy a declarat: „Mă gândeam la modul în care obișnuiam să experimentez cu vopseaua corporală în facultate și mi-am spus că ar fi atât de tare (n.r. să fac asta)”. Dezinhibată din fire, blonda a documentat întreg procesul de costumare și a postat videoclipul pe YouTube. Se pare că Arabella a fost pictată timp de patru ore de mai mulți oameni din echipa ei pentru ca „echipamentul” să arate perfect înainte de apariția pe stadionul Emirates.

Apariția incendiară a Arabellei a avut și un mesaj mai profund, legat de pozitivitatea corporală: „Întotdeauna am avut un corp cu forme… dar ăsta a fost mai mult un semn pentru a le arăta oamenilor că, știi, de fapt nu contează. Cum ar fi, pielea ta este pielea ta și corpul tău este corpul tău.”

Arsenal a terminat sezonul pe poziția secundă, cu 84 de puncte, cel mai mare număr de puncte din ultimii 19 ani. În stagiunea 2003/2004, „tunarii” se încoronau campionii Angliei după un sezon fără înfrângere, la capătul căruia adunau 90 de puncte.

