Dănuț Coman a demisionat de la FC Hermannstadt: „Se putea mai bine…”

FC Hermannstadt a rămas fără președinte după ce Dănuţ Coman a demisionat din funcţie vineri, din cauza unor motive personale.

„Dragi sibieni, pentru mine ultimii ani au reprezentat o provocare enormă, căreia, în multe momente, consider că i-am făcut faţă cu brio! Se putea mai bine, clar, fiindcă tot timpul este loc de mai bine, iar în acest sezon calificarea ratată în play-off sau eliminarea din sferturile Cupei României le consider momente sensibile. Sibiul are fotbal, însă clădit pe un fundament sănătos, cu un stadion modern, o adevărată mândrie pentru comunitate, cu depăşirea perioadei în care pericolul falimentului era unul real şi sunt convins că acest drum va continua corect, presărat cu respect şi apreciat de către toată lumea fotbalului. Sibiul este pe harta primei ligi şi va rămâne un capitol important în cariera mea! Consider că a venit acum timpul ca proiectul să continue fără mine şi chiar dacă nu trebuie să justific aceasta decizie de a pleca de la Sibiu, ea nu are legătură decât cu priorităţile din viaţa şi cariera mea în acest moment în care trebuie să pun şi alte aspecte pe primul loc”, a afirmat Coman în comunicat.

Fostul mare portar a ţinut să le mulţumească patronilor clubului, dar şi jucătorilor şi antrenorilor pentru colaborare.

„Le mulţumesc în primul rând patronilor, Ştefan Băcilă şi Claudiu Rotar, fiindcă fără ei nu puteam realiza nimic. În al doilea rând, vreau să le mulţumesc jucătorilor, antrenorilor, tuturor oamenilor din club, suporterilor, autorităţilor locale, sponsorilor (deloc puţini!) care ne-au fost aproape şi au făcut posibilă această poveste frumoasă. Le urez mult noroc colegilor din club! Au dovedit şi sunt sigur că vor dovedi că trăiesc pentru AFC Hermannstadt şi că reprezintă o familie puternică! Ei vor duce acest simbol la următorul nivel. Voi rămâne cu sufletul alături de Sibiu!”, a transmis Dani Coman.

Coman a fost preşedinte al clubului Astra Giurgiu înainte de a ocupa această funcţie la FC Hermannstadt. El a demisionat de la gruparea sibiană în august 2022, dar a revenit în funcţie în ianuarie 2023.

