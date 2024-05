Cristi Chivu s-a despărțit de Inter Milano: „Gata, acum mergem înainte”. Ce formație ar urma să antreneze

Fostul internaţional român Cristian Chivu s-a despărțit de Inter Milano, formație la care a antrenat în ultimii șase ani la grupele de juniori, și este așteptat să o preia pe Pescara, care în acest moment evoluează în Serie C.

„Am început cu (echipa) Under-14, cei din 2005 (…). Aş spune că aici se încheie parcursul meu la Inter. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care mi-au permis să fac acest lucru şi celor trei grupuri fantastice de băieţi cu care am avut norocul să lucrez. Gata, acum mergem înainte”, a spus Chivu după ce echipa pe care o pregătea, Inter Primavera, a pierdut în semifinalele campionatului Italiei.

În privinţa viitorului său, Chivu nu a oferit prea multe detalii. „Ideile nu lipsesc şi nici oportunităţile. Acum voi lua câteva zile de pauză, au fost şase ani fantastici, în care am pus suflet şi toate cunoştinţele pe care le aveam. Am încercat să transmit ceva şi în acelaşi timp am învăţat multe de la aceşti băieţi minunaţi”, a mai spus Chivu, citat de portalul FC Inter News.

Chivu a jucat pentru Inter între 2007 şi 2014, câştigând tripla campionat, Cupa Italiei, Liga Campionilor în 2010, sub comanda lui Jose Mourinho.

În 2018, fostul fundaş al naţionalei României a revenit ca antrenor la club, pregătind pe rând echipele U14, U17, U18, U19.

De-a lungul carierei, Chivu a evoluat pentru CSM Reşiţa, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano.

Conform presei din Italia, Cristi Chivu ar urma să o preia pe Pescara, grupare din Serie C, care are ca obiectiv promovarea în Serie B.

