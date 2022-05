Garry Kasparov a deschis turneul Grand Chess Tour 2022 de la București

Cel mai bun jucător de șah din toate timpurile și cei mai buni șahiști din lume, la acest moment au participat la ceremonia de deschidere a primei etape din circuitul internațional Grand Chess Tour 2022 (unul dintre cele mai importante turnee de șah, la nivel global).

Inaugurarea turneului Grand Chess Tour (GCT) a debutat cu participarea multiplului campion mondial, Garry Kasparov.

“Ce loc emoționant – îmi provoacă nostalgii să mă aflu în această clădire. Mă simt de fiecare dată acasă când vin aici”, a menționat marele maestru Garry Kasparov, în timpul ceremoniei de la Palatul Parlamentului.

“Este pentru prima dată când simt o suștinere atât de puternică pentru șah, în România. Avem o șansă extraordinară de a modela formidabil mintea copiilor prin intermediul șahului. Vreau să transmit încă o dată un mesaj clar și ferm de susținere a șahului în România. Este nevoie de suportul nostru, al tuturor decidenților statului și nu numai, in sprijinul acestui sport. Astăzi, trăim momente tulburi – la care puțini dintre noi ne-am fi putut gândi. O minte lucidă, care gândește strategic, a tras totuși un semnal de alarmă referitor la acest lucru, în urmă cu două decenii: mintea unui campion mondial, a marelui maestru Garry Kasparov”, a menționat Monica Anisie, președintele Comisiei pentru învățământ din Senatul României, în timpul ceremoniei.

“Putem să ducem acest sport la un nivel atât de înalt, chiar și în România. Prin nivelul de performanță pe care acest turneu îl aduce șahului, în Romania, este un exemplu pentru copiii care își dedică timpul învățării acestui sport. Pentru noi este o bucurie imensă să fim organizatori ai acestui circuit sublim. Astăzi, suntem undeva între locurile 20 și 30 în lume, la capitolul șah. Ne dorim să ne îmbunătățim performanța și mai mult, poate să ajungem în top 10-20, de ce nu? Unul dintre obiectivele noastre importante, în cadrul Federației Române de Șah este să introducem sahul ca materie opțională în școlile din România”, a precizat și Vlad Ardeleanu, președinte al Federației Române de Șah.

Ceremonia de deschidere a turneului de șaha transmis, în acest an, un mesaj de încredere și speranță, de celebrare a păcii, a valorilor universale și a minților care se pun în slujba binelui, sub sloganul “Uniting Minds”. Evenimentul a fost transmis în direct pe TVR 1, precum și pe site-ul grandchesstour.org.

Prima din cele cinci etape ale turneului global GCT 2022 (Superbet Chess Classic România) începe mâine, la Sheraton Bucharest Hotel, din Capitală. 10 GM, aflați printre cei mai buni jucători de șah din lume, dar și jucătorul numărul 1 al României (care a primit un wildcard pentru această etapă) se vor confrunta în această competiție de șah, ce se va desfășura în perioada 3-15 mai, cu o zi de odihnă pe 10 mai.

În fiecare zi, partidele vor începe la orele 15.00 și se vor termina în jurul orelor 20.00. Deschiderea fiecărei zile competiționale se va face printr-o primă mutare simbolică, făcută de invitați speciali, sportivi, oficiali și diverse personalități ale vieții publice din România.

Cine sunt cei 10 GM care concurează la București

Cei 10 mari maeștri internaționali care se confruntă în competiția de la București sunt: Alireza Firouzja (Franța) – locul 2 în lume și primul an când joacă în tot circuitul GCT, Levon Aronian (SUA) – locul 6 mondial, Fabiano Caruana (SUA) – locul 4 în lume, Wesley So (SUA) – câştigător al GCT 2021 şi câştigător al etapei Paris Rapid & Blitz 2021, Shakhriyar Mamedyarov (Azerbaijan) – locul 3 la GCT 2021 şi câştigătorul Superbet Chess Classic România 2021, Ian Nepomniachtchi (FIDE) – locul 5 în lume, challenger la titlul mondial în cadrul CM 2021, Richard Rapport (Ungaria) – locul 10 mondial, Maxime Vachier-Lagrave (Franța) – locul 2 la GCT 2021, câştigător al Cupei Sinquefield 2021 şi câştigător al GCT Croaţia 2021, Leinier Dominguez (SUA) – primul an când joacă în circuitul GCTși Bogdan Deac (România) – cel mai bun șahist al României (locul 59 mondial) a obținut titlul suprem (de GM) la 14 ani și 7 luni, devenind la vremea respectivă cel mai tânăr GM din lume. Deac a debutat în echipa națională de seniori la 14 ani, iar în iulie 2019 a fost cotat de către FIDE ca fiind al 8-lea junior din lume.

Cu importanță strategică în stabilirea celui mai bun șahist al lumii, competiția de la București este de şah clasic, în care jucătorii joacă în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la București ajung la 350.000 de dolari.

Evenimentul este deschis și publicului larg. Iubitorii acestui sport pot rezerva bilete, de pe site-ul www.superchess.ro, pentru urmărirea jocurilor celor 10 GM, direct în sala de competiție. Biletele se găsesc în număr limitat.

Accesul presei la competiția de șah se face pe bază de acreditare. Jurnaliștii interesați să participe sunt invitați să se acrediteze prin completarea formularului de acreditare și transmiterea lui la adresa de e-mail [email protected].

Federația Română de Șah este co-organizator și partener al etapei de la București, împreună cu Fundația Superbet.

Despre turneul Grand Chess Tour (GCT)

GCT este un circuit internațional care aliniază cei mai buni jucători de șah ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai șahului, la nivel global, a inspirat înființarea Grand Chess Tour și, totodată, a contribuit la consolidarea parteneriatului dintre organizatori.

