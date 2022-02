EXCLUSIV. Post de inspector în Ministerul Educației rezervat Monicăi Anisie

Postul de Limba și literatura română din cadrul Ministerului Educației (ME) este ocupat de senatorul PNL Monica Anisie, cu toate că aceasta recunoaște că nu a mai îndeplinit sarcinile aferente acestui post din anul 2017.

Precedentul ministru al Educației, Monica Cristina Anisie, ține ocupat postul de inspector de Limba și literatura română din cadrul Ministerului Educației, din 2017.

Legislația în vigoare îi permite acest lucru, pentru că inspectorii de specialitate din ME au statut de funcționar public.

Ministerul Educației nu a angajat însă un alt inspector la această materie extrem de importantă, până la momentul în care Monica Anisie ar decide să se întoarcă sau nu la postul ce îi este rezervat.

Ce spune ministerul

Într-un răspuns oficial adresat cotidianului național “România liberă”, Ministerul Educației precizează că: “Funcția publică de inspector de specialitate pentru disciplina Limba română este ocupată de doamna Monica Cristina Anisie”.

“Funcția publică este ocupată de la data de 25.10.2017. În prezent doamna Monica Cristina Anisie nu exercită atribuțiile acestei funcții, fiind suspendată”, se mai arată în răspunsul ministerului de resort.

De menționat că, în prezent, Monica Anisie ocupă funcția de senator, din partea Partidului Național Liberal (PNL).

Potrivit ME, atribuțiile funcției publice de inspector de specialitate pentru disciplina Limba română sunt preluate de persoana care ocupă cel de-al doilea post de inspector de specialitate pentru disciplina Limba română (funcție contractuală).

Se promit concursuri

Reprezentanții ministerului de resort spun că instituția va organiza concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.

“Ministerul Educație se află în proces de reorganizare, urmând ca în perioada următoare pentru o serie de funcții publice și contractuale să fie organizat concurs de recrutare”, se mai arată în răspunsul ME.

Monica Anisie spune că a fost “retrogradată”.

“Eu am fost director. Așa am dat concurs pe funcție publică, în 2011. În 2017 a fost o reorganizare a ministerului și am fost retrogradată, sau nu știu cum se spune, din funcția publică de conducere, în funcție de execuție. Am fost numită atunci, prin ordin de ministru, la Direcția de inspecție școlară ca inspector, deși am fost director. Am fost suspendată de drept din acea funcție și acum sunt suspendată de drept, fiind demnitar. Dacă peste timp o să doresc să mă întorc, da, orice funcționar public are dreptul acesta. Eu am ocupat această funcție ultima dată în 2017. Funcția, din câte știu este ocupată, în prezent de un domn Georgescu, care este inspector în minister. Dacă ministerul nu a organizat concurs pentru ocuparea temporară a acestui post, este treaba ministerului”, ne-a declarat Anisie.

Întrebată dacă vrea să revină pe postul de inspector aceasta ne-a spus: “Dumneavoastră puteți să știți ce vi se va întâmpla peste câțiva ani? Nu pot să vă dau acum un răspuns legat de ce mi se va mai întâmpla în viitor”.

Liviu Marian Pop, în calitate de ministru al Educației, a îndepărtat-o pe Anisie din funcția de director.

“În 2017, pentru că, prin hotărâre de guvern a fost reorganizată Direcția învățământ preuniversitar, ca să avem direcții pe cicluri de studii. Nu puteai să faci programe de studii pentru toate ciclurile, cu aceiași oameni. Am înțeles că acum nu mai este așa. Dânsa și-a pierdut funcția de director general și putea opta pentru alte funcții similare de director din minister. A renunțat la ele și a plecat la Administrația Prezidențială. Apoi, s-a întors, dar nu cred că mai eram eu ministru”, ne-a spus Liviu Pop.

Acesta vede două soluții: să se renunțe la statutul de funcționar public al inspectorilor din minister sau toți inspectorii de specialitate din inspectoratele școlare județene să devină funcționari publici.

Astfel, s-ar putea delega mai ușor inspectorii de specialitate.

Inspectorul de Limba și literatura română are atribuții, printre altele, de elaborare a programelor școlare și a subiectelor de la examenele naționale (Evaluarea Națională și Bacalaureatul) pentru această materie.

