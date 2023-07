Ministrul Muncii, despre căminele groazei: Sunt șocată, avem toleranță ZERO!

Ministrul Muncii: Avem toleranță ZERO! Am fost șocată!

„Suntem într-o perioadă de provocări permanente. Avem deadline-uri condiționate de PNRR: reforma salariilor și pensiilor. Și trebuie să reformăm din temelii si asistența socială”, a anunțat ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu liniile prioritare după ce preluat Ministerul Muncii.

Despre ororile din centrele pentru vârstnici și imaginile cutremurătoare difuzate în spațiul public, ministrul a transmis din nou că „avem toleranță zero față de aceste situatii. Atat directorul AJPIS Mures a fost demis si pus pe o functie inferioara. Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu Dizabilități a retras imediat licenta centrului din Mures, pentru rele tratamente. Am constatat si am vazut imaginile. Dar un element foarte clar este că acel centru era licentiat pentru 20 de beneficiari

Masurile au fost ferme, clare, cu toti implicați.

Vinovații trebuie să răspunda. Au fost deja bagati in comisia de disciplină pentru cercetare disciplinara. Înca de ieri Corpul de Control a plecat la Mures pentru a vedea amanuntit ce a dus la situatia de acolo.

Pe data de 14 iulie a fost primul control i n baza ordinului ministrului de Interne – Predoiu, au fost acolo reprezentanți ai mai multor insititutii. A fost apoi pe 20 iulie o relocare de la un alt centru, iar de la AJPIS Mures au spus ca sunt in regula conditiile. Apoi in 24 si 26 (iulie , n.r.) au fost acolo.

În această peroiadă am tinut legătura și cu Institutia Prefectului, punând pe primul loc permanent grija pentru persoanele vulnerabile si relocarea acestora”, a explicat ministru lMuncii, în exclusivitate la România la Apel.

„Sunt șocată (de imagini, nr.), arată cat de mult avem de muncit. Cat de important e mandatul. În momentul in care am văzut imaginile am fost cutremurata, e greu sa crezi ca inRomania anului 2023 poti vedea acele imagini”, a mai spus ministru lSimona Bucura-Oprescu.

Ministrul Simona Bucura-Oprescu: Nu băgăm gunoiul sub preș!

„Nu trebuie sa bagam gunoiul sub pres, trebuie sa venim cu o reforma reala a serviciului de asistență socială. Nici macar acreditarea nu mai poate fi facuta doar de la birou. E evident ca a fost o procedura folosita de ticaloși, licentiere fara standarde de calitate. Cine nu e integru si onest nu are ce cauta la inspecția socială.

Trebuie să gandim costuri beneficii sociale dar sa nu mai avem multe institutii care sa se calce pe picioare. E important sa avem instituttii mai putine care stiu ce au de facut.

Vreau sa dau un mesaj clar: Cine îsi face onest datoria nu are de ce sa-și faca probleme,

dar cine e in cardasie cu ticalosii n-au ce cauta aici!”, a avertizat ministrul Muncii, într-un mesaj transmis în exclusivitate la România la Apel, la Realitatea PLUS.

Ministrul Muncii, mulțuimiri către CRJ pentru semnalele date despre centrele sociale

„Le spun tuturor romanilor ca-mi doresc sa aiba mai multă încredere in noi, inteleg ca au fost romani care au anuntat instituțiile statului, că instituțiile nu au avut reactie promptă.

Dar nu avem decat un lucru de facut: sa reformăm din temelii sistemul de asistență socială, reală, nu pe principiul ca astăzi tara arde, mâine nu mai facem nimic.

Românii să ne anunte in primul rand pe noi, vom fi total deschisi organizatiilor nonguvernamentale.

Țin să le mulțumesc celor de la Centrul pentru Resurse Juridice”, a mai spus ministrul Simona Bucura-Oprescu.

Termenul anunțat de ministrul Muncii pentru REFORMA serviciilor de asistență socială în România: 31 august

„Până la 31 august, așa cum am primit sarcină de la premieru lMarcel Ciolacu, vom veni cu reforma pe partea de asistență sociala, dar si reorganizarea Ministerului Muncii, astfel incât să merităm să fim instituții ale statului român”, a anunțat ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.