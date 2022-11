Celebrul prezentator Jay Leno a ajuns luni la spital cu arsuri grave

Legenda de televiziune americană şi fosta gazdă a a emisiunii ‘Tonight Show’, Jay Leno, a fost internat luni în spital cu arsuri grave după un accident, dar a declarat că se simte bine, potrivit presei americane, informează AFP.

În vârstă de 72 de ani, umoristul american a fost rănit după ce una din maşinile sale a luat foc în garajul său din Los Angeles.

Recuperarea ar putea dura până la două săptămâni, a declarat el pentru revista Variety.”Am fost ars grav de un incendiu provocat de benzină. Sunt bine. Am nevoie doar de o săptămână sau două să mă repun pe picioare”, a spus el, potrivit agerpres.ro.

Jay Leno şi-a anulat apariţia la un eveniment din Las Vegas duminică invocând o „urgenţă medicală” care l-a împiedicat să se deplaseze, potrivit revistei People.

Celebrul prezentator preluase conducerea foarte popularului ‘Tonight Show’ după Johnny Carson, o altă legendă a talk-show-urilor americane. Era cunoscut în special pentru monologurile sale introductive în care îşi tachina invitaţii, personalităţi politice sau celebrităţi. Jay Leno a moderat emisiunea timp de 22 de ani, după care a fost înlocuit de actorul Jimmy Fallon în 2014.

Colecţionar de maşini, a prezentat, de asemenea, o emisiune dedicată automobilelor, intitulată ‘Garajul lui Jay Leno’.

Will Smith, laureat Oscar 2022, l-a lovit pe prezentatorul galei

Celebrul actor Will Smith, laureat Oscar 2022, l-a lovit pe prezentatorul galei de premiere.

Incidentul s-a produs imediat după ce s-a anunțat că Will Smith a obținut premiul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Prezentatorul galei, Chris Rock, a făcut o glumă despre Jada Pinket Smith, soția lui Will Smith, care se afla în sală alături de soțul ei. Drept urmare, actorul a urcat pe scenă și i-a dat un pumn prezentatorului. Apoi Will Smith a revenit pe scaun și i-a strigat lui Chris Rock: „Să nu mai vorbești niciodată despre soția mea!”. „Așa voi face”, a răspuns Chris Rock.

Incidentul este extrem de comentat în spațiul public. Unele voci susțin că el a fost regizat, pentru a spori interesul asupra galei Oscar. Cel mai probabil însă, prezentatorul Chris Rock a făcut o gafă când s-a referit la Jada Pinket Smith (50 de ani), întrucât făcea aluzie la o problemă medicală a acesteia.

Prezentatorul a spus că vrea s-o vadă pe Jada Pinket Smith în filmul „G.I. Jane” 2. În acest film, „G.I. Jane”, protagonista, Demi Moore, apare rasă în cap, conform scenariului. Pe de altă parte, soția lui Will Smith are, cu adevărat, o problemă cu părul. Drept urmare, Will Smith a considerat gluma prezentatorului drept o insultă.

Ulterior, actorul american și-a cerut scuze pentru faptul că l-a lovit pe prezentator.

