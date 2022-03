Celebrul actor Will Smith, laureat Oscar 2022, l-a lovit pe prezentatorul galei de premiere.

Incidentul s-a produs imediat după ce s-a anunțat că Will Smith a obținut premiul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Prezentatorul galei, Chris Rock, a făcut o glumă despre Jada Pinket Smith, soția lui Will Smith, care se afla în sală alături de soțul ei. Drept urmare, actorul a urcat pe scenă și i-a dat un pumn prezentatorului. Apoi Will Smith a revenit pe scaun și i-a strigat lui Chris Rock: „Să nu mai vorbești niciodată despre soția mea!”. „Așa voi face”, a răspuns Chris Rock.

Incidentul este extrem de comentat în spațiul public. Unele voci susțin că el a fost regizat, pentru a spori interesul asupra galei Oscar. Cel mai probabil însă, prezentatorul Chris Rock a făcut o gafă când s-a referit la Jada Pinket Smith (50 de ani), întrucât făcea aluzie la o problemă medicală a acesteia.

Prezentatorul a spus că vrea s-o vadă pe Jada Pinket Smith în filmul „G.I. Jane” 2. În acest film, „G.I. Jane”, protagonista, Demi Moore, apare rasă în cap, conform scenariului. Pe de altă parte, soția lui Will Smith are, cu adevărat, o problemă cu părul. Drept urmare, Will Smith a considerat gluma prezentatorului drept o insultă.

Ulterior, actorul american și-a cerut scuze pentru faptul că l-a lovit pe prezentator.

Principalele premii la Oscar 2022

Cele mai multe premii, șase, le-a primit filmul „Dune”, dar criticii consideră că niciunul dintre premiile acordate lui „Dune” nu este dintre cele importante.

Principalele premii ale industriei cinematografice atribuite în anul 2022 au fost următoarele:

Cel mai bun film: „CODA”

Cea mai bună regie: Jane Campion („The Power of the Dog”)

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith („King Richard”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”)

