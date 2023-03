Zelenski va lua parte prin videoconferinţă la summitul Grupului G7 de la Hiroshima

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a anunţat marţi seară, cu ocazia întâlnirii cu premierul Japoniei, Fumio Kishida, că în luna mai va participa prin videoconferință la summitul Grupului G7, organizat în oraşul nipon Hiroshima.

Volodimir Zelenski a anunţat că a fost invitat la summitul G7 de premierul Japoniei, Fumio Kishida, a cărui ţară exercită Preşedinţia organizaţiei.

„Am acceptat invitaţia şi voi participa prin videoconferinţă la summitul G7 din Hiroshima”, a declarat Volodimir Zelenski, citat de cotidianul Le Monde, potrivit jurnalul.ro.

Înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, premierul nipon, Fumio Kishida, s-a deplasat marţi dimineaţă în localitatea Bucea, în apropiere de Kiev, unde au avut loc masacre atribuite forţelor militare ruse. Fumio Kishida a declarat că invazia militară rusă este „o ruşine care subminează bazele ordinii juridice internaţionale”. „În cursul vizitei la Bucea, am avut un puternic resentiment faţă de aceste acte de cruzime”, a subliniat Fumio Kishida, potrivit agenţiei The Associated Press.

Premierul Japoniei, Fumio Kishida, se află în drum spre Kiev pentru o vizită surpriză şi o întâlnire, astăzi, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat Ministerul de Externe de la Tokyo.

Prim-ministrul Kishida îi va „transmite preşedintelui Zelenski respectul său pentru curajul şi perseverenţa poporului ucrainean care îşi apără patria sub comanda sa, precum şi solidaritatea şi sprijinul neclintit pentru Ucraina din partea Japoniei şi a G7”, ţara din Asia fiind gazda acestui grup în 2023, a afirmat ministerul într-un comunicat.

Fumio Kishida era singurul lider membru al grupului care nu a fost însă la Kiev de la invazia rusă din februarie 2022. El a fost chemat în mod repetat să viziteze Ucraina. În februarie, preşedintele american Joe Biden a făcut şi el o vizită surpriză la Kiev.

Televiziunea japoneză NHK a declarat că jurnaliştii săi din Polonia au filmat o maşină care îl transporta pe prim-ministru în oraşul Przemysl, de unde responsabilii străini se urcă adesea în tren spre Ucraina.

„Convoiul a intrat în gara Przemysl şi a parcat în faţa unui peron folosit de trenurile internaţionale către Ucraina. Premierul Kishida a coborât din prima maşină a convoiului şi s-a urcat în ultimul vagon al trenului”, a adăugat sursa.

Potrivit televiziunii, trenul s-a pus în mişcare la orele 01.30 (00.30 GMT).

Kishida a repetat că această călătorie este „în studiu”, surse guvernamentale citând pentru presa japoneză preocupări de securitate şi provocări logistice.

