Vremea de iarnă a făcut ca TIR-uri și mașini să stea în coloană pe DN 1A

TIR-uri şi mașini stau în coloană, marţi seară, pe DN 1A, la limita cu judeţul Braşov, din cauza zăpezii, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova deplasându-se în zonă pentru a le distribui ceai şoferilor.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţia Prahova, Mihaela Florescu, a precizat că vehiculele se deplasează greu din cauza problemelor cauzate de căderile masive de zăpadă în judeţul vecin, potrivit agerpres.ro.

TIR-uri și mașini se află în coloană pe DN 1A, măsuri de restricționare a traficului fiind luate ca utilajele să poată interveni

În Prahova au fost luate măsuri de restricţionare a traficului, pe parcursul zilei, pentru ca utilajele de deszăpezire să poată interveni pe tronsonul de drum din Braşov.

La acest moment, vehiculele care se află în coloană înaintează greu.

În acest context, o autospecială de primă intervenţie şi comandă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Vălenii de Munte se deplasează în zonă să le distribuie ceai cald conducătorilor auto, a anunţat ISU Prahova.

România sub nămeţi. Cele mai grele ierni din istoria ţării noastre

Prima zapadă din acest an dă bătăi de cap şoferilor din Bucureşti.Codul Portocaliu de viscol din aceste zile este ceva neobişnut pentru vremea din această perioadă?

Iarna 1953-1954 a fost una dintre cele mai grele ierni ale secolului XX. În februarie 1954 s-au înregistrat cele mai coborâte temperaturi minime din tot anul cuprinse între -23°C si -30°C. Viscolul a fost violent, ninsorile abundente au format un strat de zapadă gros si de durată.

CUM SE CIRCULA ÎN BUCUREŞTI ÎN CUMPLITA IARNĂ 1953-1954

iarna 1953-1954 find trecută şi in analele Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) ca fiind cea mai grea din istoria măsurătorilor meteorologice. „Locuiam refugiaţi in apartamentul bunicii de pe Calea Călăraşi, în apropiere de Piaţa Muncii. Într-o singură noapte, stratul de zapadă a ajuns aproape la trei metri. Nu am iesit din casă pentru că nu aveam bocanci”, isi aminteşte bucureşteanca Stefana Bianu.

Fotograful Andrei Pandele vorbeşte pe blogul său despre experienţa acelei ierni„în februarie 1954 a fost o ninsoare exceptionala, cea mai grea iarnă de care-mi amintesc. Aveam 8 ani. Şcolile s-au închis, zăpada troienită depăşea 2,5 metri. Se circula prin tuneluri săpate în zăpadă.. „

O altă iarnă grea a fost cea din ’85.” Atunci a fost prima oară când am văzut ciori care cad îngheţate din pom…Cădeau ca un bolovan. Ne speriau îngrozitor.”spune Dan Selaru.

George Hari Popescu povesteşte pe blogul personal amintirile din acea iarnă:” În fiecare dimineaţă, bunicul împingea cu greu uşa, pentru a degaja puţin zăpada, şi începea să dea la lopată pentru a crea un tunel. Era chiar un tunel, zăpada ajungea până la acoperiş. Atunci cînd ieşeam prin curte, urcam uneori pe acoperiş fără mare efort, folosind peretele de zăpadă întărită.

