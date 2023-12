Viktor Orban spune că Ungaria tot mai poate opri aderarea Ucrainei la UE

Ungaria va putea opri ulterior procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană dacă va fi necesar, în timp ce Bruxellesul a luat o “decizie proastă” când a decis să înceapă discuţiile de aderare cu Kievul, a declarat premierul maghiar, Viktor Orban, în această dimineaţă, la radioul de stat ungar.



Orban, care s-a opus aderării Ucrainei la UE şi s-a abţinut joi de la decizia UE, a mai spus că dacă Uniunea Europeană doreşte să-şi modifice bugetul actual, atunci va fi “o ocazie extraordinară pentru Ungaria să spună că ar trebui să primească banii la care are dreptul”.



Decizia UE de a începe discuţiile de aderare cu Ucraina a fost una “proastă” cu posibile dezavantaje, a insistat Orban în interviul la radioul public, adăugând că Ungaria “nu va plăti costurile financiar şi economic”.



În cadrul interviului acordat la Bruxelles, Orban a spus că factorii de decizie din UE “trebuie să suporte costurile acestei decizii”. Statele membre ale UE au vrut “să meargă în această direcţie prin ceartă” şi Ungaria a avut şansa să avertizeze că “aceasta este o decizie proastă”, a spus el.



Ungaria ar putea “opri acest proces mai târziu”, a insistat Orban, adăugând că decizia finală privind aderarea Ucrainei va fi luată de către parlamentul ungar.



“Dacă interesele fermierilor unguri trebuie protejate, atunci Ungaria va aplica frâna de mână – să nu existe nicio îndoială în legătură cu aceasta”, a spus el.



UE este obişnuită să ia decizii proaste, a notat Orban, enumerând criza financiară din 2008, migraţia şi deciziile luate asupra războiului din Ucraina de a merge mai degrabă “spre război şi sancţiuni” decât în direcţia păcii.



Premierul ungar Viktor Orban a cerut de asemenea “toate fondurile europene” din care miliarde de euro rămân blocate, înainte de a lua în considerare eventuala ridicare a dreptului de veto asupra noului ajutor pentru Ucraina.



“Întotdeauna am spus că, dacă am proceda la o modificare a bugetului UE (…), Ungaria ar profita de ocazie pentru a cere clar ceea ce merită. Nu jumătate, niciun sfert, ci totul”, a subliniat liderul naţionalist în interviul acordat radioului de stat.



Ungaria nu are niciun interes ca Uniunea Europeană să contracteze împrumuturi pentru finanţarea ajutorului către Ucraina, a reiterat prim-ministrul Viktor Orban la radioul public.



În interviul de la Bruxelles, Orban a mai spus că banii blocului comunitar sunt structuraţi astfel încât ceea ce a fost plătit către buget, a fost şi cheltuit.



“Am făcut o excepţie odată şi a ieşit prost”, a notat el, referindu-se la împrumuturile comune pentru finanţarea redresării postpandemie. “Nu oricine a avut voie să acceseze aceşti bani în acelaşi mod. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple din nou”, a insistat Orban.



Premierul ungar a numit situaţia din Ucraina “rea”, adăugând că războiul nu trebuie alimentat cu mai mulţi bani, ci oprit.



“Este necesară o încetare a focului şi negocieri de pace”, a spus el. Începutul discuţiilor de aderare a Ucrainei “în sine nu va dăuna deocamdată intereselor Ungariei”, dar finanţarea Kievului cu împrumuturi “face deja rău intereselor” noastre, a adăugat el.

Potrivit Politico, Viktor Orban ar fi fost invitat de cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, să iasă “la o cafea”, în momentul în care s-a votat începerea demersurilor de aderare la UE pentru Ucraina și Republica Moldova, la Consiliul European.

