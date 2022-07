VIDEO: Ucrainenii cântă alături de The Rolling Stones

Două coruri de tineri ucraineni s-au alăturat vineri, 15 iulie, legendarei trupe rock britanice The Rolling Stones pe scena din Viena pentru a cânta hitul grupului din 1969, „You Can’t Always Get What You Want”.

O filmare realizată de martori oculari din mulțime a arătat vocaliștii purtând tricouri albe cu logo-ul The Rolling Stones cu limba și buzele imprimate în culorile steagului ucrainean, în timp ce repetau versurile cântecului.

Videoclipul a surprins, de asemenea, momentul în care membrii trupei, inclusiv solistul Mick Jagger, au început să cânte la instrumentele lor după introducerea corurilor.

Conduși de maestrul de cor Ruben Tolmachov, corul de băieți Dzvinochok și corul de fete Vognyk au călătorit de la Kiev pentru a se alătura trupei pe scena din capitala austriacă, potrivit site-ului Rolling Stone.

Spectacolul special a avut loc spre finalul show-ului trupei de pe stadionul Ernst Happel, potrivit site-ului.

