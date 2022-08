VIDEO: După ce „Starbucks” a părăsit Rusia, „Stars Coffee” se deschide în țara lui Putin

Un duo format dintr-un restaurator și un rapper au inaugurat joi „Stars Coffee”, redeschizând lanțul de cafenele din Rusia deținut anterior de Starbucks, cea mai recentă schimbare de brand a unei companii importante după un exod de luni de zile al corporațiilor occidentale din această țară.

Starbucks a părăsit Rusia în luna mai. Dar un nou lanț de cafenele din capitala Moscova speră să îi reproducă succesul.

Restauratorul rus Anton Pinskiy și rapperul Timati au deschis joi noua afacere „Stars Coffee”.

Logo-ul și fontul său ar putea fi izbitor de familiare pentru orice băutor de cafea care merge pe stradă. Dar Timati insistă că este vorba doar de percepție.

„Compania americană i-a dat partenerului său din Kuweit un drept de franciză în Rusia. Iar această companie își dezvolta cafenelele sub această marcă. Când Starbucks a decis să părăsească Rusia, compania din Kuweit și-a pierdut interesul de a face afaceri fără acest brand. Așa că a vândut dreptul la locațiile închiriate. Noi am câștigat licitația – au fost mulți participanți – am achiziționat-o și ne-am făcut propriul brand. Asta este povestea”, spune el.

Conflictul din Ucraina a declanșat un exod de luni de zile al corporațiilor occidentale din Rusia. Dar antreprenorii locali umplu rapid acest gol. În iunie, rușii au sărbătorit o nouă eră a fast-food-ului, cu o versiune autohtonă a McDonald’s.

Dar aceste întreprinderi nu sunt lipsite de muncă grea. Timati spune că, deoarece Starbucks avea propriile resurse și propria bază de producție, au fost nevoiți să găsească noi furnizori.

Pe parcursul a 15 ani, Starbucks și-a crescut prezența în Rusia și a ajuns până la 130 de magazine care au angajat peste 2.000 de persoane.

Deși a refuzat solicitările de comentarii, compania din Seattle a făcut referire la o declarație anterioară, care spunea că a luat decizia de a ieși de pe piața rusă și că nu mai are o prezență a mărcii acolo.

