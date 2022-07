Cinci răniți în ziua a șaptea a cursei de tauri de la San Fermin

Taurii foarte rapizi au lăsat cinci răniți în Pamplona, în timpul celei de-a șaptea curse a festivalului San Fermin din oraș, care durează o săptămână, marți (12 iulie).

Taurii din Victoriano del Rio au sprintat necruțători pe strada îngustă din Pamplona, ​​forțând alergătorii să dea tot ce au mai bun pentru a evita să fie loviti de animalele de aproape 600 de kilograme.

Un bărbat a fost aruncat în aer când unul dintre tauri a intrat în spatele lui pe o porțiune îngustă, potrivit Reuters.

Serviciile de urgență au transportat cinci persoane la spital cu contuzii.

Taurii au traversat cursul de peste 2.600 de metri în doar două minute și 14 secunde.

Au fost cinci răniți la San Fermin, festivalul redeschis anul acesta unde atmosfera frenetică atrage mulți spectatori locali și internaționali

Revenit anul acesta, festivalul de la San Fermin a atras din nou mulțimea obișnuită de spectatori internaționali și autohtoni care se bucură de atmosfera frenetică, alimentată și cu vin.

„Când am văzut taurii, erau mult mai mari decât am crezut că ar fi trebuit să fie. Am urmărit pe Youtube, dar am urmărit și pe video și dintr-o dată aceste creaturi enorme trec în fugă având coarnele ascuțite”, a spus Ralph Miller din Virginia, S.U.A.

Cel puțin 16 alergători și-au pierdut viața de-a lungul anilor, ultima victimă fiind un bărbat împuns de un taur în 2009.

Pamplona. Celebra cursă cu tauri a făcut 42 de victime

Festivalul San Fermin, care a avut loc la Pamplona, în provincia Navarra din nordul Spaniei, s-a încheiat sâmbătă după o săptămână de ”encierro” (tradiţionalele curse cu tauri) pline de adrenalină, în timpul cărora 42 de persoane au fost rănite, dintre care două străpunse de coarnele animalelor, număr în scădere în comparaţie cu anul precedent, potrivit autorităţilor regionale, informează AFP.

Una dintre cele două persoane împunse de taur părăsise deja spitalul sâmbătă, iar cealaltă victimă, un spaniol rănit la braţ, era încă spitalizată, a precizat guvernul regional.

