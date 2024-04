Una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România a făcut marele anunț: s-a despărțit de iubitul ei. Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au făcut anunțul, iar fanii au rămas fără cuvinte.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-au despărțit. “Am început să am psihoze”

Recent, vedeta a dezvăluit întreaga poveste prin care ea și partenerul ei au trecut în ultimii ani. Dorința lor de a avea un copil a fost una profundă și a reprezentat o adevărată aventură pentru amândoi.

Cu toate acestea, lucrurile s-au complicat pe parcurs, iar venirea pe lume a unui copil a fost extrem de dificilă. Timp de mai bine de 3 ani, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au trăit o adevărată dramă în încercarea lor de a deveni părinți. După ce au aflat că nu pot concepe pe cale naturală, cei doi au apelat la ajutorul medicilor. Fertilizarea in vitro a devenit singura lor șansă, dar după 7 încercări au decis să renunțe.

“În ultimii doi anim am fost numai pastilată și injectată (…) Cu fiecare injecție pe care ți-o faci, ai un strop de speranță. E un sentiment foarte real atunci când te injectezi. E ca un drog. Injecțiile, când știi că nu poți să faci un copil pe cale naturală, pur și simplu sunt această urmă de speranță (…) Am început, realmente, să am psihoze, simțeam o depersonificare, luam mai multe pastile, în fiecare zi, combinate și pur și simplu ajunsesem să nu mai înțeleg, să nu mai pot să ies din casă, să am anxietate, nu mai înțelegeam cine mișcă mâinile mele”, a dezvăluit Marilu Dobrescu.

“Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult”

Anunțul despărțirii a fost făcut de comun acord, iar cei doi au vorbit atât despre amintirile frumoase pe care le-au împărtășit, cât și despre greutățile care i-au adus în punctul de a lua decizia de a se separa.

“Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe acre nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta.

Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm. Cert este că totul e pe un plan foarte pașnic, pe bază de respect, de prietenie, dar nu poți să continui cu forța, noi nu am putea să continuăm ceva care nu e organic. Avem lucruri de procesat pentru că e ceva care nu s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și ne rezervăm puțin intimitatea, pentru că am trecut prin foarte multe. Nu ai cum să uiți lucrurile astea, sunt foarte mândră de noi”, a mărturisit Marilu Dobrescu.

