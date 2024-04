Loredana Groza, cunoscută pentru prezența sa în industria muzicală românească, a captat atenția publicului cu ultimele sale fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Însă de data aceasta, artistă a surprins cu o imagine neobișnuită, renunțând la aspectul său glamuros și adoptând un look sportiv.

În vârstă de 53 de ani, Loredana Groza a ales să se prezinte în fața fanilor în colanți, după o sesiune intensă de sport. Această apariție neobișnuită vine în contrast cu imaginea sa obișnuită de divă a scenei muzicale românești, surprinzând plăcut prin autenticitate și naturalitate.

De-a lungul timpului, Loredana Groza a fost cunoscută pentru stilul său excentric și pentru ținutele îndrăznețe pe care le adoptă în aparițiile sale publice. De la concerte până la evenimente mondene, artista nu s-a sfiit niciodată să îmbrace rochii sumare și decoltate, atrăgând mereu atenția asupra sa și stârnind dezbateri în rândul fanilor și al publicului larg.

“Nimeni nu pune copilul (n.r. baby) la colț”, a scris Loredana Groza în dreptul imaginilor.

Loredana Groza a negat faptul că a avut parte de operații estetice, chiar dacă acest lucru se speculează la tot pasul. Chiar și așa, transformarea vedetei a stârnit multe discuții în mediul online, dar artista nu ia în seamă răutățile. Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme. Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine”, declara Loredana Groza, pentru Antena Stars.

