Schimbări în Conducerea Lidl România: Marco Giudici preia o funcție de conducere în Grupul Lidl, iar rolul lui este preluat de José Alberto Chueca Val.

După 3 ani petrecuți la conducerea Lidl România, Marco Giudici preia o funcție strategică în echipa internațională de Achiziții a Grupului Lidl, începând cu septembrie 2024. José Alberto Chueca Val va prelua rolul de CEO al Lidl România.

“În timpul mandatului de CEO de 3 ani al lui Marco Giudici, Lidl România a continuat să aibă o performanță financiară solidă și o cifră de afaceri în creștere și să realizeze investiții semnificative pe piața din România. De asemenea, compania a început și un amplu proces de transformare organizațională, sub conducerea lui Marco fiind demarate mai multe programe și demersuri centrate pe bunăstarea angajaților, respectul față de aceștia ocupând un loc central în strategia sa pentru echipa din România. Totodată, în timpul mandatului său au fost numite în Consiliul de Conducere Lidl România Georgiana Radu în funcția de Director Național de Achiziții și Marketing, Irina Mușan în funcția de Director Național Servicii Centrale și Expansiune, ambele revenind în România după ce au ocupat diferite poziții în cadrul Grupului, precum și Ionela Sulugiuc în funcția de Director Național de Resurse Umane”, transmite Lidl, printr-un comunicat de presă remis cotidianului național ROMÂNIA LIBERĂ.

Sunt de mai bine de 10 ani în România și pot spune că jumătate din viața mea profesională am petrecut-o aici. Marco Giudici

„Mă leagă de România nu doar familia mea, ci și nenumărate momente trăite alături de o echipă extraordinară în perioade grele pentru comerțul modern. Am trecut împreună cu echipa Lidl prin ultimii ani de pandemie COVID-19, care a adus cu sine încercări foarte mari pentru colegii mei din magazine, aflați în prima linie, dar și prin perioada post-pandemică ce a adus provocări considerabile în ceea ce privește lanțul de aprovizionare și creșterile de preț. Uitându-mă în urmă, cea mai mare provocare a fost cea de a nu transmite direct către clienți creșterile de preț de pe lanțul de aprovizionare. Mă bucur că am reușit să facem acest lucru, că am contribuit activ la scăderea inflației din România, rămânând prima alegere a românilor. Lidl România are o echipă puternică, foarte bine pregătită, iar succesul companiei se datorează celor peste 12000 de colegi din toată țara. Am încredere că vor face o treabă grozavă în continuare și îi urez lui Alberto mult succes alături de echipa din România!”, a declarat Marco Giudici.

Cu o experiență de aproape 20 de ani în retail, Marco Giudici a devenit membru al Consiliului de Conducere Lidl România în 2015, deținând funcția de Director Național Achiziții și Marketing până în 2019. Ulterior, și-a continuat activitatea în cadrul sediului central al Grupului Lidl, fiind responsabil pentru divizia de marketing, strategii promoționale și category management la nivel de grup, iar din octombrie 2021 a preluat rolul de CEO Lidl România.

Din septembrie 2024, José Alberto Chueca Val va deveni Președinte al Consiliului de Conducere Lidl România. Alberto Chueca are experiență atât în sectorul financiar – legal, cât și în retail și face parte din Grupul Lidl de aproape 15 ani. În acest timp, a ocupat diverse funcții de conducere în echipa de Vânzări, iar în ultimii 6 ani a fost Director de Vânzări și Operațiuni în Consiliul de Conducere Lidl Spania.

Totodată, de la 1 iulie 2024, din Consiliul de Conducere Lidl România va face parte Yohann Guyard, preluând rolul de Director Național de Vânzări de la Damian Nowicki, care se întoarce în echipa Lidl Polonia. Yohann Guyard face parte din echipa Lidl din 2006, atunci când s-a alăturat echipei de Vânzări din Franța, ulterior evoluând în cadrul companiei și ocupând diverse funcții de conducere. În ultimii 7 ani, el a făcut parte din Consiliul de Conducere Lidl Franța în calitate de Director Național de Vânzări și Logistică.

Astfel, de la 1 septembrie 2024, Consiliul de Conducere Lidl România va fi format din: José Alberto Chueca – Președinte al Consiliului de Conducere (CEO), Olga Draguinea – Director Național Financiar și Administrativ (CFO), Georgiana Radu – Director Național Achiziții și Marketing, Yohann Guyard – Director Național Vânzări, Irina Mușan – Director Național Servicii Centrale și Expansiune și Ionela Sulugiuc – Director Național Resurse Umane.

