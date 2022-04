Ce sunt, cum depistam si ce tratamente avem pentru hemoroizi

Hemoroizi reprezinta o afectiune des intalnita in ziua de azi, atat in randul barbatilor, cat si la femei, la persoane din ce in ce mai tinere. Reprezinta dilatarea venelor in zona anusului. In unele cazuri nu prezinta simptome, pe cand in unele situatii poate provoca dureri severe care pot afecta viata de zi cu zi.

Astazi, sunt utilizate multe metode diferite in tratamentul acestei boli. Pe langa operatiile chirurgicale, metodele de tratament la domiciliu sunt eficiente in cazurile in care boala nu progreseaza. Puteti folosi Hemoralin o crema hemoroizi sau supozitoare care va vor ajuta in ameliorarea situatiei si chiar vindecare atunci cand hemoroizii nu sunt in stare avansata.

Boala este cauzata de umflarea venelor din jurul rectului si anusului, la fel ca venele varicoase de la picioare. Boala hemoroidala se caracterizeaza prin “lasarea” tesuturilor inconjuratoare ca urmare a largirii venelor din aceasta zona. La indivizii sanatosi, in zona rectului exista un tesut care permite mentinerea defecatiei. La pacientii cu hemoroizi, acest tesut acoperit cu vene se umfla ca venele varicoase si atarna spre exterior. Desi cauza acestor umflaturi vasculare si cauza slabirii tesuturilor nu este cunoscuta cu exactitate, exista mai mutli factori care duc la aparitia acestei boli: constipatie cronica si diaree, sarcina, varsta inaintata, stil de viata sedentar fara exercitii fizice, activitati sportive precum ciclism, consumul excesiv de alcool sau alimente picante, predispozitie genetica, sarcina. Hemoroizii sunt impartiti in doua, hemoroizi interni si externi, in functie de localizare.

Hemoroizii interni apar in partile profunde si interioare ale anusului si rectului. Umflarea venelor, care apare de obicei intr-un punct care nu poate fi vazut cu ochiul liber, adesea nu este resimtita de pacienti, deoarece nervii din aceasta zona nu sunt densi. In acest sens, cel mai important simptom al hemoroizilor interni este sangerarea nedureroasa. Aceste tesuturi pot iesi insa in timpul defecatiei si pot provoca dureri.

Hemoroizii interni se caracterizeaza prin patru etape ale complicatiei:

In prima etapa, in care nu exista sangerari foarte intense, tesuturile revin la starea initiala. Deoarece tesuturile nu ies in afara, hemoroizii pot fi vizualizati doar prin anumite metode, precum colonoscopie.

In a doua etapa, tesuturile ies din cauza incordarii pacientilor in timpul defecarii, dar intra dupa. Pot sa apara simptome precum sangerare minora si durere usoara dupa defecare

In etapa trei, tesutul care iese din anus in timpul defecarii nu intra decat daca exista o interventie manuala dupa defecare. Exista sangerare si mancarime, dar poate exista si o senzatie de durere in timpul si dupa defecare.

In ultima etapa, in care apar cele mai severe dureri si sangerari, hemoroizii ies din anus si pot iesi din nou chiar si atunci cand sunt bagati la loc manual. In unele cazuri, acestia nu intra deloc. In aceasta etapa se pot observa sangerari intense, mancarimi, dureri si scurgeri.

Hemoroizii externi, in schimb, sunt vizibili din exterior, cu simptome precum durere, mancarime si sangerare si sunt tratati in functie de severitatea simptomelor. Majoritatea oamenilor care se confrunta cu aceste simptome in timpul defecarii investigheaza daca hemoroizii externi dispar de la sine.

Cum tratam hemoroizii? Diagnosticati dupa examinarea anusului si a rectului, hemoroizii sunt tratati prin diferite metode, in functie de tipul de boala. Aceste metode includ medicamente si operatii chirurgicale, precum si schimbari in stilul de viata al pacientilor. De asemenea, sunt folosite si creme pentru hemoroizi, extrem de eficiente, precum cele disponibile la plantum.ro. De exemplu, Hemoralin este o crema care, datorita continutului de plante medicinale recunoscute pentru rolul important in tratatrea hemoroizilor, poate sa aline suferintele pacientilor. Aceasta crema are in compozitie galbenele. Galbenelele sunt considerate unul dintre cele mai importante remedii pe baza de plante pentru rani de tot felul, inclusiv hemoroizi. Substantele sale active ajuta la vindecarea tuturor tipurilor de rani si leziuni ale pielii. Aceasta planta medicinala are un spectru universal de utilizare si este indispensabila in orice casa. Proprietatile astringente ale acestei plante o fac o arma valoroasa in lupta impotriva hemoroizilor.

Crema mai contine ceara de albine, tataneasa, rasina de brad, ulei esential de lavanda, Vitamina E. Pe langa creme, exista si suplimente alimentare ce pot fi de folos in tratarea hemoroizilor. Cremele, supozitoarele si suplimentele pentru hemoroizi sunt parti importante ale tratamentului, mai ales la pacientii ale caror simptome nu dispar de la sine.

Tratamentul hemoroizilor externi este de obicei aplicat in functie de severitatea simptomelor. La pacientii fara dureri severe si sangerari, aceste simptome pot disparea de la sine. Din acest motiv, medicii pot oferi un plan de tratament in functie de simptome. La pacientii in stadiu incipient, acesta urmareste in primul rand ameliorarea disconfortului care provoaca hemoroizi. Consumul de alimente bogate in fibre, a nu sta prea mult in picioare sau prea mult sezut si a bea multa apa in timpul zilei sunt metode usoare de a ameliora constipatia.

O alta metoda care amelioreaza simptomele este o baie de sezut. In general, a sta o vreme in apa fierbinte este eficient nu numai in hemoroizii in faza incipienta, ci si in ameliorarea simptomelor severe. Medicamentele pentru hemoroizi sunt folosite si la pacientii cu simptome mai severe, in special pentru ameliorarea constipatiei si pentru a reduce durerea dupa defecare.

In cazurile in care nu exista raspuns dupa folosirea acestor metode, se aplica metode interventionale si operatii chirurgicale. In tratamentul hemoroizilor interni, tehnica cunoscuta sub numele de ligatura cu banda. Cu aceasta metoda, excrescentele care prezinta semne de sangerare si care atarna in anus sunt legate. Acest ligament cade impreuna cu excrescenta hemoroidala in cateva zile si zona se vindeca in cateva saptamani.

Interventia chirurgicala invaziva nu este recomandata decat in stadiile cele mai dureroase ale bolii hemoroidale. Aceste operatii se efectueaza sub anestezie generala. Desi problema hemoroizilor este una pe care multe persoane o vad ca imposibil sau foarte greu de rezolvat, nu este asa. Trebuie sa lasati orice disconfort si rusine deoparte si sa discutati cu medicul specialist. Cu cat hemoroizii sunt depistati mai devreme, cu atat metoda de tratament este mai simpla si mai putin invaziva. Pe langa tratament, un mod de viata sanatos, prin alimentatie specifica si miscare regulata, sunt actiuni ce va pot ajuta sa scapati de aceasta problema atat de neplacuta.