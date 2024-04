Nicușor Dan a ajuns primul în intențiile de vot pentru funcția de primar general al Capitalei iar principalul său contracandidat, Cristian Popescu Piedone, a coborât pe locul al doilea, arată cel mai recent sondaj de opinie realizat de compania Verifield pe tema alegerilor locale din București.

Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie pe tema alegerilor locale de la nivelul Municipiului București au fost anunțate la data de 21 aprilie 2024 iar estimările prezentate sunt surprinzătoare. Nicușor Dan, actualul primar general, a urcat pe primul loc în preferințele de vot ale bucureștenilor, trecând înaintea lui Cristian Popescu Piedone, care acum este pe locul al doilea. Conform sondajului realizat de firma Verifield, primele trei opțiuni de vot ale bucureștenilor sunt, în aprilie 2024, următoarele: 46,1 la sută pentru Nicuşor Dan (Dreapta Unită), 41,1 la sută pentru Cristian Popescu Piedone (PUSL), 10,01 la sută pentru Cătălin Cîrstoiu (PSD – PNL). Pe locul al patrulea este plasat Mihai Enache (AUR), cu 2,3 la sută din opțiunile de vot. Procentele indicate sunt calculate din totalul persoanelor care au declarat că vor merge la vot (68,6 la sută dintre cei sondați).

Rezultatele acestui studiu au fost culese în perioada 10 – 17 aprilie 2024.

Sondajul care-l plasează pe primul loc pe Nicușor Dan ar fi fost comandat chiar de Nicușor Dan, ceea ce ar scădea din credibilitatea rezultatelor. Dar amintim că acum o lună, tot la cererea lui Nicușor Dan, aceeași firmă realizase un alt sondaj, în care Nicușor Dan era plasat pe locul al doilea, după Popescu Piedone. Practic, în decurs de o lună, ierarhia dintre principalii candidați la funcția de primar general s-a inversat.

În sondajul din 21 aprilie, noutatea este apariția lui Cătălin Cîrstoiu, care este plasat pe poziția a treia. În sondajul de acum o lună, Cîrstoiu nu era inclus, întrucât încă nu fusese desemnat drept candidat pentru alegerile locale. În sondajul de acum o lună, pe poziția a treia (după Piedone și Dan) fusese plasat Sebastian Burduja, despre care se presupunea că va candida din partea PNL.

Probabil că, până la momentul alegerilor din 9 iunie, ierarhia candidaților se va mai schimba. Cel mai probabil, Cîrstoiu nu va mai figura, peste o lună, în asemenea sondaje, întrucât ori își va retrage candidatura, ori PSD și PNL îl vor înlocui cu un alt candidat la funcția de primar general. Marea întrebare este ce candidat cu șanse reale (nu doar un figurant care să termine pe locul trei) ar putea identifica PNL și PSD într-un timp de doar nouă zile. Pentru alegerile locale din România, din 9 iunie 2024, se pot depune candidaturi doar până în ziua de 30 aprilie, ora 23,59. O altă posibilitate este ca PSD și PNL să-și anunțe (împreună sau separat) susținerea ori pentru Nicușor Dan, ori pentru Cristian Popescu Piedone.

Conform sondajului din 21 aprilie, ierarhia partidelor, în opțiunile pentru Consiliul General, este alta decât cea a candidaților la funcția de primar general. Cele mai multe voturi pentru Consiliul General le-ar obține alianța PSD – PNL (37,1 la sută), al cărei candidat este Cîrstoiu. Alianța Dreapta Unită, care-l susține pe Nicușor Dan, ar fi pe locul al doilea (28,4 la sută). La mare distanță (sub 10 la sută din voturi), sunt plasate AUR pe locul al treilea, PUSL pe locul al patrulea și REPER pe locul al cincilea. Oarecum surprinzător, PUSL, cu rezultate infime la Consiliul General, este partidul condus de Piedone, candidatul plasat pe locul al doilea în opțiunile pentru funcția de primar general.

Sondajul de acum o lună, în care Piedone apărea înaintea lui Nicușor Dan, fusese privit cu neîncredere, inclusiv pentru faptul că este neobișnuit ca un candidat politic să facă publică o estimare în care apare doar pe locul al doilea. Unul dintre specialiștii care a analizat această ciudățenie fusese profesorul Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

“Nu exclud ca inclusiv Nicușor Dan să aibă interes să-l prezinte pe Cristian Popescu Piedone pe primul loc, numai pentru a mobiliza electoratul educat, responsabil din București, adică acel electorat despre care se presupune că nu ar vota un primar care are probleme grave cu limba română”

Remus Pricopie,

Rectorul SNSPA

La multe zile după ce acuzațiile împotriva lui s-au acumulat și după ce jurnaliștii au încercat, fără succes, să obțină o explicație de la el, Cătălin Cîrstoiu a susținut o conferință de presă în care a încercat să respingă aceste acuzații, susținând că nu i se poate imputa nimic penal. Cîrstoiu a subliniat că nu-și va retrage candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei.

„Nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”

Cătălin Cîrstoiu,

Candidatul PSD – PNL

