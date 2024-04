Primarul Aradului vrea pentru nășica lui Coldea o funcție mare la București

Primarul Aradului, Călin Bibarț, nașul lui Florian Coldea prin părinți, ar vrea pentru soție un post într-o agenție bănoasă, deși aceasta a avut rezultate dezastruoase în funcția de director al Zonei Libere Curtici Arad, conform unui raport al Curții de Conturi a României

După stingerea taifunului din județul Timiș, Coaliția de guvernare PSD-PNL are de rezolvat problema Călin Bibarț, primarul din Arad, fin de-al lui Florin Coldea. Mai precis, părinții lui din Șintea Mare i-au fost nași de căsătorie viitorului șef executiv al SRI. Edilul promovat de George Falcă a câștigat alegerile locale din anul 2020 sub steagul PNL. Acum, negociază și cu Mihai Fifor, președinte al PSD Arad. Ar trece sub steagul social-democrat, dacă ar primi o ofertă mai bună decât cea liberală.

Bibarț se crede imbatabil

Călin Bibarț vrea să-și maximizeze profitul, așa cum s-ar zice în business. Ar dori să aibă patru consilieri puși de el. Problema e că Aradul este un fief liberal. PSD ar obține cu greu acest număr. Fiindcă nu prea aveau șanse electorale, social – democrații s-au ascuns, în 2020, sub sigla alianței electorale: Platforma Social-Liberal Creștină, formată între PSD-ALDE-PNȚCD. Au scos cu greu împreună patru consilieri.

Liderul local al PNL, George Falcă, îi poate rezolva doleanța, relevă sursele locale de presă. La scrutinul local precedent, liberalii au câștigat opt locuri de consilieri, plus primarul. Doar că PNL nu prea mai are locuri cu salarii mari în autoritățile centrale.

Deși nu a prea făcut mai nimic în mandatul de patru ani, Călin Bibarț a umplut mijloacele de transport în comun cu imagini “înainte“ și “după,” lăudându-se cu realizările sale.

Bonus existențial pentru nășică

Prin negocierea deloc ascunsă cu PSD, edilul Aradului vrea să forțeze mâna PNL. Ar dori un bonus existențial – un post bine remunerat într-o instituție de stat de la București – pentru soția sa, Cristina Elena Bibarț, director al Administrației Zonei Curtici Arad. Doar că ultimul mandat al acesteia a fost dezastruos, conform unui Raport al Curții de Conturi, intrat în posesia României libere.

Deși soția sa are un salariu de 20.000 de lei/lună, edilul Aradului, cu o leafă de 14.000 de lei, vrea mai mult pentru ea. Un mandat de patru ani, ca membru în Consiliul de Administrație al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, cu o indemnizație lunară de peste 12.000 de lei. Mandatele vechilor membri expiră în acest an. Duduia aspiră la funcția de președinte al autorității, funcție negociată politic între PNL și PSD.

PNL-ul și-a cam epuizat locurile bănoase din agențiile naționale

Problema e că PNL și-a cam terminat lista de joburi bine plătite de la stat, în agențiile bănoase. PSD ar satisface și această ultimă doleanță lui Călin Bibarț, dacă trece la PSD, susțin sursele locale.

Ca o coincidență sau nu, Cristina Bibarț a ajuns director al Zonei Libere Curtici-Arad, exact în anul ascensiunii lui Florian Coldea în postul de șef executiv al SRI. N-avea nicio experiență în domeniu, fiind juristă la Registrul Comerțului. Dar Cristina Bibarț a avut o calitate primordială: era nășica lui Florian Coldea. CV-ul ei e inexistent. Pe pagina Free Zone Curtici nu poate fi accesat. Legea prevede ca funcționarii publici să-și declare averea an de an. Din 2021, Cristina Bibarț nu și-a mai actualizat declarația de avere, astfel că publicul nu poate afla ce “bunătăți” s-au mai adăugat celor patru terenuri (unul în Pantelimon, județul Ilfov), celor două case și unui apartament. Care mai sunt veniturile din închirieri sau alte colaborări?

Una dintre marile mize ale coaliției a devenit Primăria Arad. În prezent, primarul Călin Bibarț este la PNL, dar negociază în paralel și o posibilă trecere la PSD. Surse din PSD și PNL ne-au precizat că Bibarț ar fi pus o ”condiție specială” pentru a-și alege partidul: o funcție bănoasă pentru soție, într-o autoritate centrală, scrie stiripesurse.ro.

Dacă s-a remarcat prin ceva, e că s-a plimbat în toată lumea după investitori, care n-au mai ajuns în zonă. Ba mai mult, a fost cel puțin neglijentă cu cei peste 700 de mii de dolari, pe care concesionarul Cargo Rail Logistic ar fi trebuit să plătească pentru o construcție nerealizată, fapt consemnat într-un raport al Curții de Conturi a României.

La începuturile carierei sale, Cristina Bibarț a câștigat printr-un concurs incert poziția de director. Avea un mandat limitat, care în cele din urmă s-a făcut pe perioadă nedeterminată. Aradul e plin de povești despre minunatele călătorii în jurul lumii ale Cristinei, împreună cu prietenele sale (poate în alt episode).

Compania Cargo Rail Logistic, subsidiară a OBB Austria, a concesionat un teren și bunuri în Zona Liberă Curtici și se obliga prin contract la o investiție de 990 de mii de dolari. Bineînțeles, austriecii nu s-au deranjat să respecte înțelegerea, iar prin lipsa de vigilență a directoarei Cristina Elena Bibarț, au reușit să provoace un prejudiciu de 700 de mii de dolari, evidențiat în documentele contabile.

A așteptat prescripția: n-a fost să fie!

“Cristina Elena Bibarț a așteptat să intervină termenul de prescripție, apoi a acționat în instanță Cargo Rail Logistic, astfel că Zona Liberă Curtici a pierdut bineînțeles procesul, fiind obligată și la plata cheltuielilor de judecată. Termenul de prescripție era de trei ani, începând cu data de 07.03.2017, potrivit contractului. Prescripția a intervenit astfel la data de 07.03.2020. Nașa de la Zona Liberă Curtici a intentat proces în instanță la circa cinci luni de la data prescripției, respectiv la 15.12.2012,” scriau jurnaliștii de la Flacăra Roșie Arad.

Ce mai contează că patrimoniul Zonei libere e mai sărac cu 700.000 de dolari?

Ultimul raport al Curții de Conturi remarcă un trend descrescător al cifrei de afaceri în anul 2019, 2020, 2021, doar în anul 2022, având un plus de 9 %, dar tot pe pierdere.

“Analiza rezultatelor activităților de de exploatare, în ultimii cinci ani, denotă faptul că Regia s-a situat pe un trend descendent, pe toată perioada analizată. Rezultatul negativ, înregistrat în anul 2020, este o consecință a creșterii cheltuielilor de exploatare, ca urmare a înregistrării de cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea clienților incerți, în sumă de 1.884.000 de lei,” scrie Raportul Curții de Conturi.

Zona Liberă Curtici Arad a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 449 din 08.06.1999 şi se întinde pe o suprafaţă de 90 ha. Este o autoritate administrată de Consiliul Județean Arad.

Nășica vrea bugete mai grase

Același raport al Curții de Conturi mai remarcă faptul că, în perioada 2021 – 2022, nu a fost aprobat de către Consiliul Județean planul de administrare a Zonei libere și nici indicatorii de performanță. De abia, în 2023, s-a trecut în legalitate, mai relevă documentul.

Nășica s-a cam săturat să conducă afaceri de doar 3-4 milioane de lei, vrea ceva mai mare, dezvăluie sursele locale.

