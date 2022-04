Premierul Ciucă are trei zile pentru a-și depune dosarul la funcția de președinte PNL

Premierul Nicolae Ciucă are la dispoziție trei zile pentru a-și înainta dosarul de candidat la funcția de președinte PNL. Aceasta, întrucât Congresul Extraordinar PNL se va desfășura la 10 aprilie, adică peste șapte zile.

Data desfășurării Congresului Extraordinar a fost aprobată de Consiliul Național PNL în ziua de 3 aprilie. Premierul Ciucă a fost întrebat, în acest context, când își va depune candidatura la funcția de președinte PNL. Nicolae Ciucă a răspuns cu un singur cuvânt: „Analizez”.

Duminică, 3 aprilie, s-au reunit Biroul Executiv și Consiliul Național al PNL. Participanții la cele două ședințe au precizat că Nicolae Ciucă va fi candidat unic la președinția PNL. Până la Congresul Extraordinar din 10 aprilie, președinte interimar al PNL este Gheorghe Flutur. Nicolae Ciucă are cea mai bună imagine dintre toți policienii PNL. În plus, Nicolae Ciucă are o relație foarte bună cu președintele Klaus Iohannis.

O altă schimbare s-a produs, duminică, în cazul funcției de secretar general al PNL. Dan Vîlceanu a demisionat din acest post. Drept urmare, funcția de secretar general a fost preluată de Lucian Bode. Se pare că Bode va rămâne secretar general și după Congresul Extraordinar din 10 aprilie.

