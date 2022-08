Marcel Ciolacu este în doliu! I-am murit mama

Șeful PSD, Marcel Ciolacu este în doliu, după ce i-am murit mama.

Mama lui Marcel Ciolacu a murit azi-noapte la vârsta de 84 de ani. Femeia s-a stins din viață pe patul de spital după o lungă suferință. Este vorba despre o boală incurabilă, potrivit newsbuzău.ro.

În 2015, tatăl lui Marcel Ciolacu a murit din aceeași cauză.

Despre acest subiect, Marcel Ciolacu a vorbit, în primăvara acestui an, într-o emisiune la Digi TV, când spunea:

”Tatal meu a murit de cancer, însă a reușit cu ajutorul echipei de la Fundeni să ducă acest cancer mai bine de 10 ani. Este acolo o echipă de profesionişti şi acelaşi tratament îl ai şi-n străinătate, şi în România. Sunt aceleaşi protocoale. Noi toti ne-am tratat în România. Si mama mea are ghinion sa aiba cancer si se trateaza tot in Romania. O duce cu demnitate. Este o boală ca orice altă boală, iar mama are un tonus foarte bun”.