Klaus Iohannis, noi discuții cu Volodimir Zelenski

Klaus Iohannis a avut discuții cu Volodimir Zelenski în cursul zilei de astăzi și i-a dat asigurări că țara noastră va sprijini Ucraina în continuare.

Iohannis a precizat că peste 125 de tiruri cu ajutoare au plecat din România și din alte țări, de la izbucnirea războiului.

Până în acest moment aproape 4 milioane de locuitori au părăsit Ucraina.

