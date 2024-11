Se anunţă o săptămână de foc pe scena politică. Ilie Bolojan, dorit premier de mai multe partide, face apel la un candidat unic de dreapta. Declaraţia a încins spiritele, candidatii sunt cu toţii de acord cu varianta propusă, dar niciunul nu vrea să cedeze şi să facă pasul în spate. Între timp, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi şi Mircea Geoană pun tunurile pe Marcel Ciolacu. Toţi trei îi cer demisia din fruntea executivului după dezvăluiri de presă care arată că ar fi călătorit cu un avion privat închiriat de compania Nordis, potrivit Observator Antena 1.

„Fac un apel public catre trei candidati important: domnul presedinte Nicolae Ciuca, domnul Mircea Geoana si doamna Elena Lasconi sa gaseasca o solutie in al 11-lea ceas. Sa nu fragmentam voturile pentru modernizarea Romaniei”, a declarat Ilie Bolojan, preşedintele CJ Bihor. Propunerea lui Ilie Bolojan a aruncat în aer scena politică. Liderul PNL Bihor a propus negocieri pe ultima sută de metri pentru un candidat unic sustinut de partidele de Dreapta.

Liderii PNL nu iau în calcul retragerea lui Nicolae Ciucă



O astfel de întelegere ar însemna ca cel putin doi dintre candidati de Dreapta să se retragă din cursă în ultima clipă. O mutare care ar reseta complet batalia pentru Palatul Cotroceni. „Cei care nu se gandesc la istorie riscă sa repete niste greseli. 2000 este aproape si nu va mai conta cine va fi pe locul trei, patru sau cinci”, a declarat Ilie Bolojan, preşedintele CJ Bihor. Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a propus si el acelaşi scenariu – un candidat unic al Dreptei. „Ar fi bine sa ramana un singur candidat, daca asta se poate sau nu se poate, depinde de partide. Trebuie creditati candidatii care stau cel mai bine in sondaje”, a declarat Nicuşor Dan, primarul Capitalei.

Mircea Geoană si Elena Lasconi ar fi gata să negocieze o solutie de compromis. Dar, cu toate acestea, niciunul dintre cei doi nu pare dispus să se retragă în favoarea lui Nicolae Ciucă. „Cred ca domnul Bolojan are dreptate, este un moment critic al acestei campanii si cred ca e un moment critic pentru Romania. Singurul candidat care poate sa ia voturi de peste tot si sa intre in turul doi si plus la asta sa-l bata pe Ciolacu sunt eu”, a declarat Mircea Geoană, candidat la prezidenţiale.



Elena Lasconi a propus, recent, ca un candidat unic al Dreptei să fie ales în urma unor sondaje independente. Dar Nicolae Ciucă a refuzat propunerea USR. „USR nu va face nicio alianta cu acest PNL – PNL-ul lui Ciuca, lui Iohannis, cu toti cei care sunt in momentul acesta la butoane, categoric nu, eu ma astept sa fie schimbat urgent dupa primul tur toata conducerea PNL”, a declarat Elena Lasconi, candidat la prezidenţiale.

Liderii PNL nu iau în calcul retragerea lui Nicolae Ciucă. Liberalii si-ar dori ca Mircea Geoană si Elena Lasconi să facă un pas în spate. Iar PNL ar oferi, la schimb, pozitia de premier, potrivit unor surse ale Antena 1-Observator.

„Competitorii nostri isi cauta premier de la PNL, ceea ce inseamna ca avem valoare, cum ne ataca in ultima perioada doar pe noi. Singurii care sunt in masura sa intre intr-o competitie adevarata suntem noi, PNL”, a declarat Nicolae Ciucă, candidat la prezidenţiale.

Tot astăzi, Nicolae Ciucă si Elena Lasconi i-au cerut lui Marcel Ciolacu sa demisioneze din functia de premier si să iasă din viata politică. Asta după ce jurnalistii de la G4Media au publicat un document potrivit căruia, în mai 2022, liderul PSD ar fi zburat de la Nisa la Otopeni cu un avion privat închiriat de compania NORDIS. În aeronavă s-ar fi aflat principalul actionar al grupului Nordis, Vladimir Ciorbă, sotia acestuia – Laura Vicol si liderii PSD Alfred Simonis si Sorin Grindeanu. Potrivit documentelor, Marcel Ciolacu ar fi fost însotit si de fiul său, în zborul care i-a adus în tară după Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco. Până la această oră, liderul PSD nu a comentat documentele prezentate azi.

