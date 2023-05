Mii de persoane au manifestat în stradă la Belgrad

Mii de persoane au manifestat luni seara la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici şi împotriva promovării violenţei în mass-media, la câteva zile după două atacuri armate care s-au soldat cu 17 morţi, în special într-o şcoală, relatează AFP.

Manifestanţii s-au adunat în faţa Parlamentului, în centrul Belgradului, la apelul mai multor partide de opoziţie de dreapta şi de stânga, având ca slogan „Serbia împotriva violenţei”.

„Suntem aici pentru că nu mai putem aştepta. Am aşteptat prea mult, am tăcut prea mult, am întors capul prea mult timp”, a afirmat, în faţa mulţimii, Marina Vidojevic, profesoară la o şcoală primară.

Mii de persoane au manifestat la Belgrad, cerând școli, străzi, sate și orașe mai sigure pentru toți copiii din Serbia

„Dorim şcoli, străzi, sate şi oraşe sigure pentru toţi copiii”, a adăugat ea, înainte ca manifestanţii să se îndrepte spre sediului guvernului, potrivit agerpres.ro.

Într-o atmosferă de profundă tristeţe şi furie, mii de cetăţeni şi-au luat rămas bun sâmbătă de la victimele celor două atacuri armate comise săptămâna trecută în Serbia, soldate cu 17 morţi şi 21 de răniţi, notează EFE.

Masacru în Serbia. Un elev a împușcat mortal nouă oameni. Opt îi erau colegi

Un elev de 14 ani a comis un adevărat masacru în Serbia, într-o școală din capitala țării, Belgrad.

Miercuri dimineață, băiatul de 14 ani, elev în clasa a șaptea, a împușcat mortal opt elevi și pe unul dintre paznicii din școală. Alte șapte persoane sunt rănite. Răniții sunt șase elevi și o profesoară.

Autorul crimelor a fost reținut de polițiști. Se pare că el era un elev cu rezultate foarte bune la învățătură și nimic nu a lăsat să se vadă ce intenții ar avea. Totuși, șeful poliției din Belgrad a anunțat, imediat după acest incident, că se pare că elevul și-a pregătit atacul timp de o lună.

Elevul a intrat înarmat în școală și l-a împușcat mai întâi pe paznic. Apoi se pare că a intrat în clasa lui, unde a tras mai întâi în profesoara de istorie, pe care a rănit-o. Apoi ar fi tras la întâmplare, ucigând opt elevi. Este vorba de șapte fete și un băiat.

Pistolul folosit pentru comiterea crimelor ar fi aparținut tatălui elevului. Tatăl elevului este medic. Presa din Serbia nu explică de ce tatăl deținea o armă de foc. Se spune însă că elevul a furat arma din casă. În plus, în momentul comiterii atacului, criminalul avea asupra lui și alte arme, inclusiv un număr de patru sticle incendiare, de tip cocktail Molotov, pe care și le-ar fi confecționat singur. Totuși, aceste sticle incendiare n-au fost utilizate.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!