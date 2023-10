MDLPA: Procedura prin care a fost reinstalat Piedone nu există în Codul administrativ. Șeful de la Impozite nu recunoaște notele de plată semnate de primar. DOCUMENTE

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) arată că procedura prin care Cristian Popescu – Piedone a fost reinstalat în funcția de primar al sectorului 5 nu există în Codul administrativ.

Într-un răspuns la o petiție formulată de Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU), MDLPA arată că nu există metodologie pentru repunerea pe funcție a unui primar suspendat inițial după o condamnare.

Răspunsul ministerului

„(…) prin Codul administrativ au fost stabilite normele doar cu privire la încetarea de drept a mandatului primarului, nu și norme de reintegrare în funcția deținută anterior, așa cum sunt reglementate, de exemplu, pentru funcționarul public, pentru care reintegrarea poate fi dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă în situația în care acesta a fost eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neîntemeiate, situație în care Codul administrativ reglementează inclusiv încetarea de drept a raportului de serviciu al altui funcționar public recrutat în condițiile legii, care ocupă funcția publică ocupată anterior de funcționarul public eliberat sau destituit nelegal”, se arată în răspunsul MDLPA, obținut de „România liberă”.

Afacerilor Interne ar trebui să se pronunțe asupra legalității deciziei de repunere în funcția de primar a lui Piedone.

MAI nu a răspuns însă la sesizarea ADU transmisă în acest caz.

„Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației spune clar că pe funcția de primar al sectorului 5 trebuia să fie o altă persoană, nu Piedone. Am trimis o sesizare și către Prefectura Capitalei, dar am primit un răspuns ambiguu. Am transmis sesizări și către Ministerul Afacerilor Interne și către Autoritatea Electorală Permanentă, dar nu am primit niciun răspuns”, ne-a declarat președintele ADU, Alexandru Pânișoară..

S-a uitat de alegeri

MDLPA reamintește că legislația în vigoare impunea organizarea de alegeri locale, după condamnarea lui Piedone.

„(…) ordinal prefectului nr. 358/2022 prin care a fost constatată încetarea de drept a mandatului de primar în speța vizată a fost emis la data de 09.06.2022, în baza cadrului legal stabilit prin Codul administrative funcția de primar ar fi trebuit să fie deja ocupată de o altă persoană, în urma organizării alegerilor”, se mai arată în răspunsul MDLPA.

Aceeași sursă precizează că datoria organizării alegerilor revine Autorității Electorale Permanente (AEP) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Directorul general al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 contestă toate ordinele de plată semnate de Piedone.

„Consider că orice acte și acțiuni administrative ale d-lui Popescu Piedone sunt nule de drept deoarece Preambulul oricărui act face referire la Ordinul 440. Consider, de asemenea, că orice acte și acțiuni administrative ale următorilor din listă sunt nule de drept, ele fiind în fapt acte subsecvente unui act nul de drept”, se arată într-o adresă a direcției către MAI, Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi și Prefectura Capitalei.

„Artificii administrative fac interpușii dlui Popescu Piedone. Astfel, Administratorul Public, Iulian Cârlogea emite “note”. Or, “notele” nu sunt acte administrative iar, mai mult, dl Cârlogea emite “notele” și către enitități care nu i-au fost date în coordonare (ex DITL)”, se mai precizează în documentul semnat de directorul de la Taxe și Impozite.

Am încercat să-l contactăm telefonic pe Cristian Popescu – Piedone pentru a oferi un punct de vedere.

Primarul sectorului 5 avea însă telefonul mobil închis.

Toni Greblă a fost prefect al Capitalei, la data la care Cristian Popescu – Piedone a fost condamnat la închisoare.

Greblă a semnat atunci documentul prin care l-a eliberat pe Piedone din funcția de primar al sectorului 5.

Toni Greblă a fost numit apoi președinte al Autorității Electorale Permanente, instuție ce avea datoria de a insista pentru organizarea unor noi alegeri pentru funcția de primar vacantă.

Același Toni Greblă a ieșit public, la momentul la care Piedone a fost eliberat, declarând că acesta trebuie reinstalat pe funcție.

