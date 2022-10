Liz Truss a câștigat 9.094 de lire sterline în calitate de premier și va primi un salariu anual de 115.000 de lire sterline

Liz Truss, prim-ministrul cu cel mai scurt mandat din istoria țării sale, a câștigat, în cele 44 de zile petrecute în funcție, 9.094 lire sterline și va primi un salariu anual de 115.000 de lire sterline.

Pentru cele 44 de zile petrecute în funcția de premier al Marii Britanii, ea va primi 9.094 de lire sterline, relatează Mirror. Truss ar putea beneficia și de un salariu anual de 115.000 de lire sterline, pe care liderul laburist Sir Keir Starmer a îndemnat-o să îl refuze.

Salariul anual de 115.000 de lire sterline – disponibil pentru toți foștii premieri – se plătește pentru „rolul lor special în viața publică”.

Mulți au pus sub semnul întrebării eligibilitatea doamnei Truss pentru salariu, cunoscut sub numele de Indemnizația pentru cheltuieli publice (Public Duties Cost Allowance – PDCA), după o perioadă atât de scurtă petrecută în funcție.

Dar, oficialii guvernamentali, au declarat pentru The Mirror că nu există o perioadă minimă pe care un premier trebuie să o servească pentru a fi eligibil pentru plata anuală pe viață.

Liderii anteriori, precum Tony Blair și Sir John Major, au solicitat amândoi plata integrală a salariului anual de 115.000 de lire sterline.

Gordon Brown a cerut 114.802 lire sterline, în timp ce David Cameron a cerut 111.457 de lire sterline.

Se pare că și Boris Johnson, care chiar dacă nu se va întoarce în funcție, va cere și el acești bani.

El ar fi înființat The Office of Boris Johnson Ltd în urmă cu două săptămâni pentru a face acest lucru.

Iar dacă Johnson se va întoarce în mod surprinzător ca premier, fondul de 115.000 de lire sterline va fi „revizuit în legătură cu remunerația”.

